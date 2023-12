"Les Etats-Unis peuvent être facilement instrumentalisables" (MoA)

"Les Etats-Unis sont quelque chose qui peut être déplacé facilement".

MoA, 19.12.23



La cause :

- Who Are Yemen’s Houthi Rebels Attacking Israeli Ships? - ("Qui sont les rebelles houthis du Yémen qui attaquent les navires israéliens ?") - Declassified UK

Les Houthis se sont engagés à prendre pour cible "tous les navires de la mer Rouge à destination des ports israéliens, quelle que soit leur nationalité". Ils affirment que les attaques se poursuivront jusqu'à ce que Gaza reçoive la nourriture et les médicaments dont elle a besoin.



2010 :

Tricky Bibi (archived) (archivé) - Haaretz - 15 juillet 2010

Le vrai Netanyahou se vante aussi de sa connaissance des Etat-Unis : "Je sais ce que sont les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont quelque chose qui peut être facilement déplacé".



Il y a une semaine :

Netanyahu tells Biden Israel will act militarily against Yemen's Houthis if US won't: report - MSN ("Netanyahu dit à Biden qu’Israël agira militairement contre les Houthis du Yémen si les États-Unis ne le font pas : rapport")

Aujourd'hui :

- US announces 10-nation coalition to combat Huthi attacks in Red Sea - MSN ("Les Etats-Unis annoncent une coalition de 10 pays pour combattre les attaques des Houthis en Mer Rouge")



Hier :

- Israel tells U.S. it wants Hezbollah pushed further from border - Axios ("Israël dit aux Etats-Unis qu'il veut que le Hezbollah soit repoussé plus loin de la frontière")



La semaine prochaine :

...