Les forces israéliennes combattent le Hamas dans la principale ville du sud de Gaza (The Defense Post)

Les forces israéliennes combattent le Hamas dans la principale ville du sud de Gaza Article originel ; Israeli Forces Battle Hamas in Main Southern Gaza City The Defense.post, 6.12.23

Israël a promis de détruire le Hamas et de libérer les 138 otages encore détenus.

Le dernier bilan communiqué par le bureau des médias du gouvernement du Hamas fait état de 16 248 personnes tuées à Gaza, dont une majorité de femmes et d'enfants.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après les attentats du 7 octobre qui ont fait 1 200 morts, pour la plupart des civils, selon les autorités israéliennes, et 240 otages.

Les rues de Khan Yunis étaient presque vides mercredi matin, les habitants tentant de se mettre à l'abri des bombardements et des tirs d'artillerie, ont constaté des journalistes de l'AFP, tandis que les morts et les blessés continuaient d'affluer dans les hôpitaux de la ville.

"Nous avons sécurisé de nombreux bastions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et nous menons maintenant des opérations contre ses bastions dans le sud.

Le conflit s'est déplacé vers le sud du territoire palestinien assiégé à la suite de combats acharnés et de bombardements qui ont réduit une grande partie du nord en ruines et forcé environ 1,9 million de personnes à fuir.

Des troupes israéliennes, des chars, des véhicules blindés de transport de troupes et des bulldozers ont pénétré dans Khan Yunis dans le sud, la deuxième ville de Gaza, forçant les civils déjà déplacés à plier bagage et à fuir à nouveau, ont indiqué des témoins à l'AFP.

Les forces israéliennes ont combattu les militants du Hamas dans la principale ville du sud de la bande de Gaza, mercredi, lors des combats les plus intenses de la guerre de près de deux mois déclenchée par les attaques du 7 octobre.

Israël s'est engagé à détruire le Hamas et à libérer les 138 otages encore détenus à Gaza, après que des dizaines d'entre eux ont été libérés lors d'une trêve de courte durée.

"Alors que l'armée "étend ses opérations pour démanteler le Hamas à Gaza, nous n'avons pas perdu de vue (...) notre mission essentielle qui est de sauver nos otages", a déclaré le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari.

"La communauté internationale doit agir. La Croix-Rouge doit avoir accès aux otages qui sont entre les mains du Hamas".

Les nombreuses victimes de Gaza ont suscité l'inquiétude de la communauté internationale, d'autant plus que le siège israélien a provoqué de graves pénuries et n'a permis l'entrée que d'une quantité limitée de nourriture, d'eau, de carburant et de médicaments.

Hassan al-Qadi, un habitant déplacé de Khan Yunis, a déclaré que "toute la ville souffre de la destruction et des bombardements incessants".

"De nombreuses personnes arrivant du nord de la bande de Gaza sont confrontées à des circonstances désastreuses. Beaucoup sont sans abri et certains sont à la recherche de leurs enfants disparus".

"Nous ne sommes pas de simples numéros. Nous sommes des êtres humains", a-t-il déclaré dans la ville méridionale de Rafah....

