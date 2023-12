Les " oublis " révélateurs de Rudy Reichstadt et de Conspiracy Watch (Vidéo)

Les " oublis " révélateurs de Rudy Reichstadt et de Conspiracy Watch. Financés grassement par les contribuables et à leur insu, le dénommé Rudy Reichstadt et son officine Conspiracy Watch se sont autoproclamés "factcheckers" et détenteurs de la Vérité Officielle de la République française. Dans les faits, le travail de Rudy Reichstadt consiste à désigner telle personne ou tel site Internet à la vindicte médiatique en leur mettant une cible dans le dos sans le moindre débat contradictoire.

Le président de l'UPR revient sur le classement des sites conspirationnistes désignés par Conspiracy Watch où le site de l'UPR a été classé comme site complotiste. Il s'étonne que ni Zemmour condamné par la justice pour incitation à la haine raciale et son site Reconquête, ni Marion Maréchal et son site, ni Philippot et Les Patriotes et leur site, ni Dupont-Aignan et son site ne soient cités (contrairement au site de l'UPR) dans la nébuleuse : "Anti-Islam, Grand Remplacement, Identitaires". L'extrême droite protégé par Conspiracy Watch ? Philippot, Dupont-Aignan et Zemmour auraient été invités, selon le président de l'UPR, tous les trois par la WorldWide Freedom Initiative des Etats-Unis en présence d'homme politiques étatsuniens.



Le président UPR présume que c'est parce qu'ils sont liés à l'Etat profond étatsunien et sont donc protégés par Conspiracy Watch. Cela reste néanmoins à prouver !