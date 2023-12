Les preuves israéliennes ne prouvent pas que le Hamas a utilisé l’hôpital d’al-Shifa (Washington Post)

Les preuves israéliennes ne prouvent pas que le Hamas a utilisé l’hôpital d’al-Shifa

Article originel : Israeli Evidence Doesn’t Prove Hamas Used al-Shifa Hospital: Report

Washington Post / Daily Beast, 22.12.23





Les preuves du gouvernement israélien ne prouvent pas que l’hôpital al-Shifa à Gaza était un centre de commandement du Hamas, selon un rapport d’enquête publié jeudi par le Washington Post qui a analysé des graphiques open source, des images satellites, et a rendu publics des documents des Forces de défense israéliennes. Les salles reliées aux tunnels découverts par Tsahal « n’ont montré aucune preuve immédiate d’utilisation militaire par le Hamas », a déclaré le journal. L’examen a également contesté les déclarations du porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, qui a pointé du doigt cinq bâtiments prétendument utilisés par le Hamas à l’hôpital lors d’un point de presse le 27 octobre, constatant qu’aucune des structures n’était connectée au réseau de tunnels. Même après le raid de l’hôpital en novembre, les autorités israéliennes et américaines se sont contentées de leurs affirmations, l’une disant au Post la semaine dernière qu’elles étaient « absolument confiantes » avec leurs renseignements et que « Le Hamas détenait les otages dans l’enceinte de l’hôpital jusqu’à peu de temps avant qu’Israël n’y entre. »

Lire l'article sur le Washington Post



En lire plus sur le Daily Beast.