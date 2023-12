Netanyahou voulait "effondrer" le Hamas. Cette guerre pourrait entraîner l'effondrement d'Israël (Middle East Eye)

Netanyahou voulait "effondrer" le Hamas. Cette guerre pourrait entraîner l'effondrement d'Israël

Article originel : Netanyahu wanted to ‘collapse’ Hamas. This war could collapse Israel

Par David Hearst

Middle East Eye, 24.12.23

La guerre de Gaza a été une énorme erreur de calcul pour Israël. En plus d'être un désastre moral et militaire, elle alimente la résistance et ravive les braises de la colère dans le monde arabe. Après un tir de barrage israélien particulièrement intense pendant le siège de Beyrouth en juillet 1982, le président étatsunien Ronald Reagan a appelé Menachem Begin, le premier ministre israélien, pour exiger l'arrêt des bombardements. "Ici, à la télévision, nuit après nuit, notre peuple voit les symboles de cette guerre et c'est un holocauste", a déclaré Reagan. Contrairement au démocrate qui occupe aujourd'hui la Maison Blanche, un président républicain étatsunien était capable et prêt à joindre l'acte à la parole. Les États-Unis ont mis un terme aux armes à sous-munitions et à la vente de F16 à Israël. Le nombre de victimes de la guerre au Liban varie considérablement. Selon les estimations libanaises, 18 085 Libanais et Palestiniens ont été tués au cours des quatre mois qui ont suivi le lancement de l'invasion. Les chiffres de l'OLP sont les suivants : 49 600 civils tués ou blessés. La famine massive forcée n'est pas une hyperbole. Human Rights Watch a accusé Israël d'utiliser la famine de masse comme arme de guerre. Le fait d'affamer Gaza en tant que politique gouvernementale a été confirmé par Miri Regev, ministre des transports, qui a demandé, lors d'une récente réunion du cabinet, si la famine pouvait affecter la direction du Hamas. Ses collègues ont dû lui faire remarquer que la famine était un crime de guerre. L'effet de ces images est une catastrophe non seulement pour ce gouvernement, ou pour tout futur gouvernement d'Israël, mais aussi pour le nombre de Juifs qui décideront de rester sur cette terre lorsque ce conflit sera enfin terminé. La destruction de Gaza jette les bases de 50 années de guerre supplémentaires. Des générations de Palestiniens, d'Arabes et de Musulmans n'oublieront jamais la barbarie avec laquelle Israël démantèle aujourd'hui l'enclave. Gaza, qui n'est plus qu'un vaste camp de réfugiés, devient une terre sacrée.

L'effondrement du soutien à l'autorité palestinienne Certains Israéliens ont compris le message. Ami Ayalon, ancien chef du Shin Bet et commandant de la marine, est l'un d'entre eux. Ayalon a identifié une faiblesse fondamentale de la pensée conventionnelle dans les cercles de sécurité israéliens. Il a expliqué à Aaron David Miller, un analyste étatsunien du Moyen-Orient, que si l'armée israélienne considérait la victoire à travers le prisme de la puissance dure - plus elle tuait et détruisait, plus elle pensait avoir gagné - le Hamas, lui, considérait la victoire à travers le prisme de la "puissance douce" - plus il gagnait de cœurs et d'esprits, plus la victoire était grande. Les Israéliens commettent la même erreur que les Français en Algérie lorsqu'ils ont tué un demi-million à 1,5 million d'Algériens, représentant 5 à 15 % de la population, entre 1954 et 1962, pensant ainsi gagner la guerre. Cependant, à la fin de la guerre, ils ont dû partir et donner à l'Algérie son indépendance. Rien d'autre ne peut expliquer la montée spectaculaire du Hamas dans les sondages en Cisjordanie, en Jordanie et même dans des pays comme l'Arabie saoudite, où les dirigeants ont sciemment tenté d'enterrer la guerre en organisant des festivals. Khalil Shikaki, le sondeur très respecté de l'OLP, qui n'aime pas le Hamas, a constaté que 72 % des personnes interrogées estimaient que le Hamas avait "raison" de lancer son attaque le 7 octobre, 82 % en Cisjordanie le soutenant. Dans le même temps, le soutien à l'Autorité palestinienne s'est effondré. Shikaki a constaté que 60 % des personnes interrogées souhaitaient sa dissolution.

Une série d'évaluations des services de renseignement américains confirment la montée en flèche de la popularité du Hamas depuis le début de la guerre. Des fonctionnaires connaissant les différentes évaluations affirment que le groupe a réussi à se positionner dans certaines parties du monde arabe et musulman comme un défenseur de la cause palestinienne et un combattant efficace contre Israël, a rapporté CNN. C'est une mauvaise nouvelle pour tous les pays - les États-Unis, bien sûr, en tête - qui pensent que l'Autorité palestinienne peut remplacer le Hamas à Gaza. Il ne s'agit pas de simples chiffres. C'est la nouvelle réalité politique de l'après-7 octobre. Tout dignitaire du Fatah qui affirme le contraire est immédiatement contesté. Aujourd'hui, Mohammed Dahlan, toujours ambitieux, et son clan ressemblent à des partisans de longue date du Hamas, et non à l'ancienne cheville ouvrière d'un complot international visant à évincer le Hamas de Gaza en 2007, après qu'il eut remporté des élections libres l'année précédente.

Un accord conclu Mais le nouveau successeur du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, Hussein al-Sheikh, secrétaire du comité exécutif de l'OLP, ne comprend toujours pas le changement d'humeur à Ramallah. S'adressant à Reuters, M. Sheikh a attaqué le Hamas en affirmant qu'il avait mené cinq guerres contre Israël depuis 2008 et qu'il n'avait rien obtenu en s'attaquant militairement à l'occupation. "Il n'est pas acceptable que certains croient que leur méthode et leur approche de la gestion du conflit avec Israël étaient idéales et meilleures. "Après tous ces [meurtres] et tout ce qui se passe, ne vaut-il pas la peine de faire une évaluation sérieuse, honnête et responsable pour protéger notre peuple et notre cause palestinienne ?" "Cela ne vaut-il pas la peine de discuter de la manière de gérer ce conflit avec l'occupation israélienne ?" a déclaré M. Sheikh.

Quant à la prise en charge de Gaza par l'Autorité palestinienne après la guerre, c'est une affaire réglée, a semblé dire M. Sheikh. Il a déclaré à la chaîne israélienne Channel 12 qu'Israël et l'Autorité palestinienne s'étaient mis d'accord sur un mécanisme qui permettrait à l'Autorité de recevoir les fonds détenus depuis le début de la guerre. Il n'a fallu que deux jours à M. Sheikh pour faire un virage à 180 degrés dans son attaque contre le Hamas. On lui a demandé comment un dirigeant du Fatah, qui a obtenu 3 % des voix, pouvait critiquer le Hamas, qui a obtenu 48 % des voix, sur son propre terrain. S'adressant cette fois à Al Jazeera, M. Sheikh a déclaré que ses commentaires sur la responsabilité du Hamas avaient été "déformés" : "L'Autorité palestinienne est la première à défendre la résistance", a-t-il déclaré nerveusement à Al Jazeera.

Diviser pour mieux régner L'offensive israélienne à Gaza a effectivement changé l'ensemble du Moyen-Orient, comme l'avait promis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais pas d'une manière dont son gouvernement ou les gouvernements futurs bénéficieraient. Pendant 17 ans, Gaza a été oubliée ou ignorée par le reste du monde, sauf pendant les guerres de 2009, 2012, 2014 et 2021, les Etats-Umis et les grandes puissances européennes faisant de leur mieux pour renforcer le siège imposé à Gaza par Israël et l'Égypte d'Abdel Fattah el-Sisi. Si la Jordanie était restée calme pendant 50 ans après la guerre sanglante entre son armée et l'OLP, elle est aujourd'hui un réservoir bouillonnant de haine contre Israël Avec 60 % de sa superficie détruite et près de 2,3 millions de personnes privées de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, de routes, de magasins et de mosquées, Gaza ne risque pas d'être ignorée plus longtemps.

Si, pendant 17 ans, la politique d'Israël a consisté à diviser pour régner en séparant Gaza de la Cisjordanie et en supprimant toute possibilité de participer à un gouvernement d'unité nationale, Gaza et la Cisjordanie sont réunies comme jamais auparavant. Si la Jordanie a été calme pendant 50 ans après la guerre sanglante entre son armée et l'OLP, si les divisions entre les Jordaniens de l'Est et les citoyens palestiniens de Jordanie étaient marquées par une méfiance réciproque, la Jordanie d'aujourd'hui, tant les Jordaniens que les Palestiniens, est un réservoir bouillonnant de haine contre Israël. Les tentatives de contrebande d'armes vers la Cisjordanie se multiplient sur une frontière de 360 km, quatre fois plus longue que les frontières avec le Liban et la Syrie. La Jordanie estime qu'Israël aurait besoin de cinq fois le nombre de troupes qu'il a face au Liban pour sécuriser cette frontière.

Avec 13 camps de réfugiés et des millions de Palestiniens en tant que citoyens, la Jordanie est le plus grand réservoir de Palestiniens de la diaspora, environ six millions, dépassant en nombre les Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Gaza.

Des personnes brandissent des pancartes lors d'une manifestation de soutien aux Palestiniens de Gaza, à Amman, en Jordanie, le 1er décembre 2023 (Reuters).

Si, le 6 octobre, M. Netanyahou se félicitait de la victoire imminente des sionistes, brandissant devant l'Assemblée générale des Nations unies une carte d'Israël qui rayait la Palestine de la carte, sa fanfaronnade semble aujourd'hui déplacée. Si la signature par l'Arabie saoudite d'un accord reconnaissant Israël était considérée comme une simple question de temps, les accords d'Abraham se sont aujourd'hui dissous dans le chaudron qu'Israël a attisé dans la bande de Gaza.





Le "jeu des reproches" de Netanyahou Qu'en est-il de l'opinion en Arabie Saoudite ? Le dernier sondage contient deux chiffres étonnants pour un pays dont le dirigeant s'efforce consciemment de se défaire de ses vieilles habitudes, parmi lesquelles le soutien à la Palestine. 91 % des personnes interrogées estiment que la guerre à Gaza est une victoire pour les Palestiniens, les Arabes et les Musulmans, et 40 % ont une attitude positive à l'égard du Hamas, ce qui représente un changement de 30 points par rapport au mois d'août de cette année.

Aujourd'hui, si vous lisez et écoutez ce que disent les Saoudiens, les Bahreïnis, les Qataris et les Émiratis, la reconnaissance d'Israël ressemble étrangement à l'initiative de paix arabe de 2002, que les accords étaient censés remplacer. La principale caractéristique des accords d'Abraham, tels qu'ils ont été conçus par l'ancien ambassadeur étatsunien en Israël, David M. Friedman, et Jared Kushner, était de rendre le veto palestinien non pertinent. Aujourd'hui, ce veto est de nouveau d'actualité. Même si davantage de pays signent, cela n'a plus d'importance, car le véritable combat se cristallise entre les Palestiniens et Israël. Dans les ruines de tous ces plans, M. Netanyahou et sa coalition d'extrême droite n'ont qu'une seule voie à suivre : aller de l'avant. Ils ne peuvent pas reculer. Pour sa propre survie politique et juridique, Netanyahou doit poursuivre la guerre. Il en va de même pour le sionisme religieux national. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich savent qu'ils perdront une occasion unique de modifier l'équilibre démographique entre Juifs et Palestiniens en Cisjordanie si M. Netanyahou est contraint par le président étatsunien Joe Biden de mettre fin à la guerre.

Interrogés par Middle East Eye sur les projets d'Israël pour le "jour d'après" la fin de la guerre, des analystes israéliens de haut niveau et d'anciens diplomates ont répondu à l'unanimité qu'il n'y en avait pas. Eran Etzion, ancien diplomate et membre du Conseil national de sécurité, a déclaré que M. Netanyahou pensait effectivement au jour d'après, mais uniquement dans la mesure où cela affectait ses chances de survie politique.

"Il est très clair qu'il a déjà compris que les Etatsuniens allaient l'arrêter avant qu'il n'ait atteint les objectifs de la guerre. Il se prépare déjà au "jeu des reproches", dans lequel ses cibles seront Biden, les chefs militaires, les médias et, comme nous le disons en hébreu, le monde entier et sa femme qui l'ont empêché de remporter la victoire. "Pour lui, le jour suivant est donc celui de la poursuite de la guerre par tous les moyens, l'objectif étant la survie au pouvoir. Etzion a noté que, même après deux mois de campagne, il n'y avait pas de forum officiel ou de groupe de fonctionnaires planifiant la gouvernance à Gaza après la guerre, et qu'il n'y avait pas de discussions officielles entre l'establishment de la défense israélienne et les fonctionnaires étatsuniens à Washington.

Une étonnante erreur de calcul La guerre pourrait bien s'arrêter sous la pression étatsunienne et se poursuivre sous la forme d'un conflit marqué par des frappes de l'armée israélienne contre les dirigeants du Hamas et par une guérilla prolongée menée par des combattants agissant en petites unités. Mais cela implique qu'Israël ne se contente pas de s'emparer du point de passage de Rafah et de sceller les tunnels pour empêcher le Hamas d'être réapprovisionné en armes passées en contrebande par la frontière, mais qu'il assure l'administration civile du nord de Gaza qu'il a si complètement détruit. Ce n'est pas seulement un désastre moral, c'est aussi un désastre militaire. Il a donné à la résistance une popularité et un statut dans le monde arabe jamais vus depuis des décennies Pour la droite, les otages que le Hamas continue de détenir sont comme morts, mais Netanyahou subira une pression croissante de la part de leurs familles pour qu'il abandonne sa guerre.

Les fantômes du Liban reviennent vraiment hanter Israël. Il a fallu 15 ans à Israël pour partir après que Beyrouth soit devenue intenable, mais ils l’ont fait en 2000. Quand ils l’ont fait, le Hezbollah est devenu la force militaire et politique dominante dans le pays. Cette guerre a été une erreur de calcul étonnante pour Israël. En plus d’être un désastre moral, c’est aussi un désastre militaire. Il a donné à la résistance une popularité et un statut dans le monde arabe sans précédent depuis de nombreuses décennies. Même les première et deuxième intifadas n’ont pas eu autant de succès que le Hamas à Gaza ces deux derniers mois. Gaza a rallumé les braises de la colère arabe face à son humiliation aux mains des immigrants juifs. Le résultat de cette guerre pourrait bien être un état de conflit continu qui privera Israël de l’affirmation qu’il est devenu un état de style occidental normal. Dans ces conditions, l’expansion de la guerre existera toujours, comme le montrent les attaques des Houthis au Yémen sur les navires occidentaux passant par la mer Rouge.

"Mitut Hamas" (effondrement du Hamas) est le slogan en hébreu et l'objectif du cabinet de guerre israélien. Après deux mois d'une telle destruction, ils pourraient tout aussi bien réviser ce slogan en "mitut Israël", car c'est l'effet que cette guerre pourrait encore avoir.