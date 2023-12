Polémique autour du documentaire choc de Complément d'enquête sur Gérard Depardieu (AFP)

Le groupe public France Télévisions veut éteindre les doutes: le passage d'un documentaire télé dans lequel la star française de cinéma Gérard Depardieu semble tenir des propos à caractère sexuel au sujet d'une petite fille a été "authentifié" par un huissier de justice....L'avocat de Yann Moix, Me Jérémie Assous, a de son côté affirmé sur BFMTV que ces images étaient une "oeuvre de fiction": Yann Moix a été envoyé en Corée du Nord "comme réalisateur et il a comme acteur principal et quasiment unique Gérard Depardieu" dont "le rôle est de surjouer son propre rôle" et d'"être vulgaire" dans certaines scènes. L'émission de France 2 a déclenché une intense polémique, alors que l'acteur fait l'objet d'accusations de viol et d'agressions sexuelles, qu'il conteste.

Interrogé mercredi dans l'émission "C à vous", M. Macron a répondu: "Il y a parfois des emballements sur des propos tenus, je me méfie du contexte (...) J'ai vu les images, j'ai entendu aussi qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images". Il s'est également dit "grand admirateur" de l'acteur et a assuré "détester" les "chasses à l'homme", propos qui ont déclenché des protestations des mouvements féministes...

