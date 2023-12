Pourquoi les médias ignorent-ils les preuves des actions menées par Israël le 7 octobre ? (Jonathan Cook)

L’amplification par les médias de la version israélienne du 7 octobre continue de donner vie à la thèse israélienne selon laquelle il est moralement justifié de détruire Gaza pour éliminer le Hamas.

La BBC et d’autres médias ne cessent de revenir sur les crimes commis par le Hamas ce jour-là, mais ne font pas état des preuves de plus en plus nombreuses qu’Israël a bien tué des citoyens de son propre pays.

Depuis l’attentat du 7 octobre perpétré par le Hamas, il ne s’est pratiquement pas passé un jour sans que les médias occidentaux ne reviennent sur ces événements, le plus souvent pour révéler ce qu’ils prétendent être de nouveaux détails sur les atrocités stupéfiantes commises par le groupe palestinien.

Ces révélations ont permis d’entretenir l’indignation de l’opinion publique occidentale et de maintenir les militants de la solidarité palestinienne sous pression.

En retour, l’indignation a facilité la tâche d’Israël, qui a rasé de vastes étendues de Gaza, tué plus de 18 700 Palestiniens, dont la plupart étaient des femmes et des enfants, et empêché les 2,3 millions d’habitants de l’enclave d’avoir accès à de la nourriture, de l’eau et du carburant.

Il a également permis aux gouvernements occidentaux de soutenir plus facilement Israël et de l’armer, alors même que les dirigeants israéliens ont à maintes reprises tenu des propos génocidaires et mené des opérations de nettoyage ethnique.

Les intenses campagnes de bombardement d’Israël ont repoussé près de deux millions de Palestiniens dans une étroite parcelle de Gaza, coincée contre la courte frontière avec l’Égypte, alors que la famine et les maladies mortelles commencent à faire des ravages.

De nombreuses affirmations concernant le 7 octobre ont été choquantes au point de dépasser l’entendement, comme les histoires selon lesquelles le Hamas aurait décapité 40 bébés, en aurait fait cuire un autre dans un four, aurait procédé à des viols massifs et systématiques, et aurait découpé un fœtus de l’utérus de sa mère.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a même décrit avec force détails – et de manière totalement erronée – une attaque du Hamas contre une famille israélienne :

«Le père s’est fait arracher un œil devant ses enfants. Le sein de la mère a été coupé, le pied de la fille a été amputé, les doigts du garçon ont été coupés avant qu’ils ne soient exécutés.»

Peu de preuves

Il ne fait aucun doute que des exactions ont été commises ce jour-là par le Hamas et d’autres hommes armés en Israël, comme l’ont documenté des groupes tels que Human Rights Watch.

Depuis, elles se poursuivent chaque jour à Gaza, notamment sous la forme de bombardements incessants de civils par Israël et du refus du Hamas de libérer les derniers otages israéliens sans procéder à un échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Mais en ce qui concerne les allégations les plus choquantes contre le Hamas mises en avant par les médias occidentaux – qui ont étayé les arguments en faveur de la campagne israélienne de deux mois à Gaza – il n’y a souvent que peu ou pas de preuves au-delà des affirmations faites par les responsables israéliens et des personnes très partisanes et peu fiables intervenant dans un premier temps.

La semaine dernière, la BBC et d’autres chaînes de télévision ont de nouveau fait état de viols collectifs systématiques commis par le Hamas le 7 octobre. Les efforts déployés par les Nations unies pour enquêter sur ces allégations sont entravés par Israël.

L’amplification par les médias de la version israélienne du 7 octobre continue de donner vie à la thèse israélienne selon laquelle il est moralement justifié de détruire Gaza pour éliminer le Hamas.

Néanmoins, une fois de plus, les reportages sur la dévastation croissante de Gaza ont été mis de côté.

L’empressement des médias à réexaminer le 7 octobre longtemps après que ces événements ont eu lieu s’est toutefois inscrit dans des limites strictes. Seules les affirmations qui soutiennent le récit d’Israël sur ce qui s’est passé ce jour-là sont diffusées.

Un nombre croissant de preuves suggérant une réalité bien plus complexe, décrivant les actions d’Israël sous un jour bien plus inquiétant, sont ignorées ou supprimées.

Cette approche profondément malhonnête des médias occidentaux indique qu’ils ne sont pas, comme ils le déclarent, en quête acharnée de la vérité. Au contraire, ils régurgitent les points de discussion qui leur sont fournis par Israël.

Ce n’est pas seulement inadmissible – surtout si l’on considère la longue histoire d’Israël en matière de promotion de mensonges, petits et grands – mais cela viole tous les codes journalistiques de base.

Pire encore, l’amplification crédule par les médias de la version israélienne du 7 octobre continue de donner vie à la thèse israélienne selon laquelle il est moralement justifié de détruire Gaza pour éliminer le Hamas.

Des supporters très actifs

À l’insu de la plupart des téléspectateurs occidentaux, des sources israéliennes ont régulièrement fourni, au cours des deux derniers mois, des preuves impliquant l’armée israélienne dans au moins une partie des meurtres attribués au Hamas.

Cette semaine, l’armée israélienne a finalement concédé qu’elle avait tué ses propres civils le 7 octobre «en nombre considérable et dans des conditions complexes». Compte tenu de ce nombre élevé, elle a ajouté, avec un manque de logique évident, qu’il ne serait pas moralement sain de tuer des civils : «Il ne serait pas moralement judicieux d’enquêter sur ces incidents».

Comment est-il possible, compte tenu de leur intérêt constant pour l’examen des événements du 7 octobre, qu’aucun média occidental n’ait fait état de ces preuves accablantes, et encore moins enquêté sur elles ?

Il est difficile de ne pas en conclure que les médias occidentaux ne s’intéressent qu’aux histoires – et sont largement indifférents au fait qu’elles soient vraies ou fausses – qui présentent le Hamas, et non Israël, comme les méchants. Cela signifierait que les médias ne sont pas des reporters impartiaux, mais qu’ils ont été recrutés par Israël pour jouer les fanatiques supporters.

L’histoire officielle d’Israël, reprise par les médias occidentaux, est que le Hamas planifiait depuis longtemps un saccage barbare et fou des communautés d’Israël, mû par un mélange de soif de sang primitive et religieuse et de haine des juifs.

L’occasion pour le groupe de réaliser cet objectif s’est présentée le 7 octobre, selon le récit israélien, lorsqu’Israël aurait momentanément baissé sa garde et que le Hamas aurait franchi la barrière de haute technologie destinée à le maintenir, ainsi que les 2,3 millions d’autres habitants de Gaza, emprisonnés de façon permanente.

Au cours de cette percée, le Hamas se serait concentré sur le massacre de civils, tuant des bébés par décapitation et utilisant le viol comme arme de guerre et de profanation. Il a tiré sur les maisons des communautés israéliennes voisines, les laissant souvent en ruines et brûlant leurs victimes vivantes.

Il est vrai que la revendication de 40 bébés décapités a été discrètement mise de côté, parce qu’il n’y a précisément aucune preuve à l’appui. Selon les chiffres publiés par Israël, seuls deux enfants sont morts ce jour-là.

Néanmoins, les médias contestent rarement les porte-parole israéliens ou les hommes politiques occidentaux lorsqu’ils avancent cette allégation discréditée depuis longtemps.

Pourtant, nombre de ces autres allégations ne sont pas moins dépourvues de preuves et doivent également être examinées de près.

Bien qu’on leur donne rarement la parole, les Palestiniens ont leur propre récit alternatif de ce qui s’est passé ce jour-là – et certaines de ses composantes sont étayées par des récits provenant de sources israéliennes.