Ces vidéos qui attaquent le régime tchadien sur internet (2) : Déby et son clan méritent le cachot ! Au Tchad, la satire et la dérision défient le pouvoir. Un an après le massacre du Jeudi Noir qui a fait au moins 218 morts selon la Ligue tchadienne des droits de l'Homme, l'opposition fait face à un pouvoir toujours plus répressif.