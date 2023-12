Hier, Zelenski a tenu son discours de fin d'année : Zelensky says Russia made no military gains in 2023, expresses faith in U.S. ("Zelenski affirme que la Russie n'a fait aucun progrès militaire en 2023 et exprime sa confiance dans les États-Unis") - Washington Post

Russie : 7 janvier : Podgorodnoye 10 janvier : Soledar 11 janvier : Opytnoe 16 janvier : station Sol 19 janvier : Kleshcheevka 21 janvier : Krasnopolye 1er février : Sacco et Vanzetti 2 février : Nikolaevka 12 février : Krasnopolye 17 février : Paraskovievka 24 février : Berkhovka 25 février : Yagodnoye 8 mars : partie orientale de Bakhmut 9 mars : Dubovo-Vasilievka 15 mars : Zaliznyanskoye 2 avril : drapeau russe au centre de Bakhmut 20 mai : Bakhmout Mai-novembre : gagne plus de territoire que l'Ukraine lors de la contre-offensive tout en étant en défense. 12 décembre : Marinka Décembre 2023 : Chargement d'Avdeevka.

Toutefois, la mission confiée aux troupes russes n'était pas de prendre des terres, mais de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine.



À cet égard, les chiffres donnés par le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, sont en effet impressionnants :

Le 4 juin, les forces armées ukrainiennes ont lancé une contre-offensive à grande échelle, préparée par leurs conservateurs étrangers. Sans percer la zone de défense tactique de nos troupes, l'ennemi a été stoppé et a subi des pertes colossales : 159 000 militaires tués et blessés, 121 avions, 23 hélicoptères, 766 chars, dont 37 Léopards, et 2 348 véhicules blindés de différentes classes, dont 50 Bradley. C'est apparemment pour cette raison que l'on ne voit toujours pas sur le champ de bataille l'Abrams étatsunien livré il y a quelques mois.

Depuis le début de l'opération spéciale, les pertes des forces armées ukrainiennes dépassent 383 000 militaires tués et blessés, ainsi que 14 000 chars, véhicules de combat d'infanterie et véhicules blindés de transport de troupes, 553 avions et 259 hélicoptères, 7 500 canons, des pièces d'artillerie de campagne et des systèmes de roquettes à lanceurs multiples.

L'Ukraine a connu neuf vagues de mobilisation, la dixième étant actuellement en cours et au cours de laquelle même des personnes partiellement aptes au service sont appelées.

Les mercenaires recrutés depuis le début de l'opération militaire spéciale ont, pour la plupart, été éliminés. Plus de 5 800 combattants ont été neutralisés, dont 1 427 polonais, 466 étatsuniens et 344 britanniques. En Ukraine, 103 criminels militaires particulièrement cruels ont été éliminés.



De tels chiffres sur le champ de bataille ne sont bien sûr jamais exacts. Mais à 10 ou 15 % près, ils restent importants. Ils sont également quelque peu confirmés par la nouvelle demande de mobilisation de l'armée ukrainienne :

Ukraine considers proposal by army to mobilise another 500,000 for war ("L'Ukraine étudie la proposition de l'armée de mobiliser 500 000 hommes supplémentaires pour la guerre.")

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré mardi que l'armée avait proposé de mobiliser 450 000 à 500 000 Ukrainiens supplémentaires dans les forces armées, ce qui marquerait une accélération spectaculaire de la guerre de Kiev contre la Russie.

Le dirigeant ukrainien a déclaré lors de sa conférence de presse de fin d'année qu'il s'agissait d'une question "très sensible" dont l'armée et le gouvernement discuteraient avant de décider d'envoyer ou non la proposition au parlement.

Zelenskiy a déclaré qu'il souhaitait entendre davantage d'arguments en faveur de la mobilisation des personnes supplémentaires avant de soutenir une telle initiative.

"Il s'agit d'un chiffre très sérieux", a-t-il déclaré.



L'Ukraine compte désormais quelque 20 millions d'habitants. Plus de deux tiers d'entre eux sont des retraités et des femmes. Zelenski a rejeté les tentatives de mobilisation des femmes, car les conséquences sociales et les manifestations seraient trop importantes. Mais il n'a plus assez d'hommes et d'argent pour mobiliser un demi-million d'hommes supplémentaires :

Zelensky a déclaré que le commandement proposait d'enrôler jusqu'à un demi-million de personnes dans l'armée, mais il n'a pas approuvé ce chiffre pour deux raisons.

La première est l'absence de propositions pour la rotation et la démobilisation de ceux qui sont dans les tranchées depuis longtemps. La seconde est que la mobilisation dans le format proposé par l'armée coûtera au budget 500 milliards de hryvnias supplémentaires et que l'on ne sait pas encore où les trouver.