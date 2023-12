Un nouvel accord entre l’Allemagne et la Lituanie mènera au premier déploiement étranger permanent des troupes allemandes depuis la Seconde Guerre mondiale (Newsweek)

Un nouvel accord entre l’Allemagne et la Lituanie mènera au premier déploiement étranger permanent des troupes allemandes depuis la Seconde Guerre mondiale.

Article originel : Germany To Permanently Deploy Troops for First Time Since World War II

Newsweek, 18.12.23



L’annonce a été faite lundi en Lituanie, où le ministre de la Défense Arvydas Anusauskas a rencontré son homologue allemand, Boris Pistorius, pour définir un "plan d’action de la feuille de route" pluriannuel impliquant environ 4800 soldats allemands stationnés en permanence. Les deux responsables ont qualifié ce mouvement de moment historique non seulement pour leurs nations, mais aussi pour l’OTAN...

