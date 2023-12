La banque la plus amicale de Russie aidera les BRICS à mettre en œuvre le « programme pour le climat »

Riley Waggaman

Article origihel : Russia’s friendliest bank will help BRICS implement the “climate agenda” Exciting news from COP28!

Par Riley Waggaman

Off Guardian, 13.12.23

La 28e réunion de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mieux connue sous le nom de COP28, s’intensifie à Dubaï. Comme on pouvait s’y attendre, les participants sont unanimes pour dire que l'escroquerie des énergies renouvelables est très bonne et que le carbone est très, très mauvais. Je suis désolé de dire l’évidence, mais la délégation de la Russie à la COP28 comprend une équipe d’élite d’éco-héros ESG de Sberbank. Il n’est peut-être pas si surprenant que la banque qui a créé une « branche russe de l’initiative climatique du Forum économique mondial » en 2020 soit désormais le fer de lance de la « réglementation carbone » russe lors d’une conférence de l’ONU dédiée à rendre la vie insupportable.

Voici quelques nouvelles des médias d’État russes :

Via TASS : Le changement climatique, selon les estimations de Sberbank, causera chaque année des dommages à l’économie russe d’un montant de 580 milliards de roubles. Cela a été annoncé par la vice-présidente senior de la banque pour ESG Tatyana Zavyalova. « Étant étroitement impliqués dans l’évaluation des risques climatiques, nous estimons que les dommages causés par le changement climatique en Russie entre 2023 et 2027 s’élèveront en moyenne à 580 milliards de roubles par an. » S’exprimant lors de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28). Zavyalova a également noté que pour certaines régions les plus sensibles au changement climatique, les pertes annuelles peuvent varier de 5% à 6% du produit brut. À son avis, la question de la mise en œuvre d’une politique climatique efficace en Russie et dans le monde « se déplace de plus en plus vers le plan économique ».

Également par l’intermédiaire de TASS :

Sber a proposé de créer une plate-forme au sein des BRICS pour discuter du programme climatique parmi les membres de l’association. C’est ce qu’a déclaré Tatyana Zavyalova, vice-présidente senior de la banque pour les questions ESG (environnement, responsabilité sociale et gouvernance d’entreprise), lors de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

La Sberbank a été très occupée au cours des dernières années à créer des vaccins anti-covid aux risques de myocardite et de thromboses,... des systèmes de paiement biométriques et bien plus encore, dans le cadre de la mission fondamentale de la banque consistant à créer un « parcours client » sûr et pratique pour chaque citoyen russe. Le sympathique PDG de Sber prend même le temps de discuter avec Vladimir Poutine de la façon dont il veut utiliser l’IA pour transformer tous les aspects de la société russe. Il est donc naturel que Sber soit aussi intimement impliqué dans la création d’un « conseil climat BRICS » chargé de synchroniser la « régulation du carbone ». C’est ce que ferait une banque dirigée par un homme sympathique. SURVEILLEZ TES ARRIÈRES, CARBONE! GREF ET BRICS ARRIVENT POUR TOI!