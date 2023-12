Une grande société de relations publiques liée aux démocrates sollicitée par des groupes pro-israéliens pour contrôler le récit de la guerre à Gaza (MintPress News)

Une grande société de relations publiques liée aux démocrates sollicitée par des groupes pro-israéliens pour contrôler le récit de la guerre à Gaza

Par Kit Klarenberg*

MintPress News, 22.12.23

| Le président Joe Biden est accueilli par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après son arrivée à l'aéroport international Ben Gourion le 18 octobre 2023 à Tel Aviv. Evan Vucci | AP

e 6 décembre, il a été annoncé en grande pompe que le projet 10/7, une nouvelle « opération de communication centralisée visant à promouvoir le soutien bipartisan continu des États-Unis à Israël ; faire pression pour une couverture précise et complète de la guerre entre Israël et le Hamas » et parvenir à une « focalisation » médiatique « plus forte » sur les victimes des inondations d'Al-Aqsa du 7 octobre serait lancée par un quintette des plus grands groupes de pression israéliens sur le sol américain. . Qui et quoi finance le projet 10/7 n’est pas du tout clair. Le matériel publicitaire parlait vaguement d'une « coterie de philanthropes » anonyme et de l'intérêt de l'organisation à trouver « davantage de soutien philanthropique » à l'avenir. Les futures divulgations financières formelles pourraient constituer une lecture fascinante, mais ses fondateurs offrent quelques indices. Les cinq comprennent l'American Jewish Committee (AJC), les Fédérations juives d'Amérique du Nord (JFNA), l'Anti-Defamation League (ADL), l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) et la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines. . Il s’agit là d’une galerie d’entités sionistes assez voyous, dont plusieurs ont des antécédents déplorables en matière de blanchiment actif, voire de facilitation pure et simple, des activités de propagande de l’apartheid israélien qui se sont intensifiées depuis le 7 octobre. En tant que telle, la mission déclarée du Projet 10/7 de contrer La « désinformation » sur le 7 octobre et la « réponse d’Israël » aux événements ne peuvent être considérées que comme très inquiétantes, d’autant plus que son public cible est constitué des « médias clés et des influenceurs gouvernementaux ». En réalité, bien sûr, l’organisation n’est que la dernière salve en date dans la longue guerre de l’information menée par l’État sioniste contre les Palestiniens et le monde occidental. Cette bataille rangée est récemment devenue encore plus dangereuse, notamment en raison de la « réponse » génocidaire de Tel Aviv à l'opération Al-Aqsa Flood. On pourrait penser que le projet 10/7 avait déjà échoué dans ses objectifs. Après une première vague d’ intérêt grand public , principalement de la part des médias israéliens et des plateformes d’information sionistes, l’organisation a apparemment disparu sans laisser de trace du paysage médiatique – ou du moins, son nom a disparu. Comme nous le verrons cependant, il est évident qu'à la manière d'un iceberg, l'empreinte publique du projet 10/7 ne représente que la pointe visible de quelque chose de bien plus vaste et considérablement plus destructeur. « Maintien du Congrès » Même si le Projet 10/7 ne fait pas directement la une des journaux quotidiennement, ses organisations mères le font certainement. L’ADL a publié depuis le 7 octobre un flux constant de rapports, largement relayés par les médias sans aucun doute, témoignant d’une explosion d’« incidents antisémites » à travers le monde occidental à la suite de l’opération Al-Aqsa Flood. Lisez les petits caractères pour découvrir que 45 % de ces « 2 031 incidents antisémites » étaient en réalité des « rassemblements anti-israéliens » https://t.co/dYjxH1dReM pic.twitter.com/g4yyFkY7mu – Wyatt Reed (@wyattreed13) 12 décembre 2023 Des choses choquantes, pourrait-on penser. Pourtant, comme l’a révélé une enquête menée par Alan MacLeod, rédacteur en chef de MintPress News, l’ADL produit des chiffres aussi stupéfiants en catégorisant les rassemblements anti-israéliens et pro-palestiniens et les chants correspondants dans les deux cas comme des « incidents antisémites » individuels. Malgré la révélation de sa comptabilité embarrassante, à la manière d’Enron, la Ligue continue de publier les mêmes fausses « recherches » à intervalles réguliers. Le 12 décembre , il a affirmé que « l’antisémitisme » aux États-Unis avait désormais augmenté de 337 % après le 7 octobre, « un record sans précédent ». C’est loin d’être la première fois que les définitions de l’antisémitisme de l’ADL échouent. Par exemple, en décembre 2022 , Alex Rubinstein du Grayzone a révélé que la Ligue n'avait pas classé le bataillon paramilitaire Azov ouvertement néo-nazi d'Ukraine comme étant le « groupe d'extrême droite qu'il était autrefois ». Ceci, malgré le fait que la mission d'Azov de « diriger les races blanches du monde dans une croisade finale… contre les Untermenschen dirigés par les Sémites », telle qu'exposée par le fondateur Andriy Biletsky, reste inchangée. Pendant ce temps, le tristement célèbre AIPAC – décrit avec précision par le politologue américain John Mearsheimer comme « un agent de facto d’un gouvernement étranger, [avec] une emprise sur le Congrès » – a clairement indiqué sa mission considérablement intensifiée visant à débarrasser Washington DC de tout élu possédé. même des opinions vaguement anti-guerre et pro-palestiniennes, en déclarant la guerre à des législateurs tels que Rashida Tlaib et Ilhan Omar. Lorsque l’AIPAC agit contre ou en faveur de certains politiciens, c’est sérieux – et, ce qui est déprimant, c’est généralement l’organisation qui gagne. Chaque année, l'organisation publie un rapport sur sa « politique et ses réalisations politiques » cette année-là. Son versement pour 2022 se vante, entre autres, d'avoir engrangé 3,3 milliards de dollars « pour l'assistance à la sécurité à Israël, sans conditions supplémentaires » et d'avoir offert 17,5 millions de dollars – le plus gros montant de tous les PAC américains – à des « candidats pro-israéliens », dont 98 % ont remporté leurs élections, battant ainsi 13 challengers anti-israéliens.

Les conflits d'intérêts



Le site officiel du Projet 10/7 est spartiate à l’extrême. Les visiteurs se voient proposer un formulaire « contactez-nous », un lien pour s'abonner à sa newsletter régulière et une section « ce que nous faisons » répertoriant les prétendues activités. Cela implique d’informer le public « avec des informations crédibles et en temps réel sur les événements en Israël et à Gaza », de mettre en avant « d’excellents reportages », de dénoncer « une couverture biaisée », de demander des comptes aux « médias biaisés » et de proposer « des porte-parole experts pour la presse et l’audiovisuel ». prises électriques." Ce qui n'est mentionné nulle part, c'est que le projet 10/7 est représenté par un trio de cabinets de conseil en relations publiques et politiques notoires – CKR Solutions, OnMessage Public Strategies et SKDK. Ensemble, ils évoluent dans l'ombre pour faire avancer les intérêts et les messages de l'organisation publiquement et à Capitol Hill. La contribution de SKDK sera inévitablement la plus insidieuse et la plus percutante. Depuis sa création en 2004, la société a enchaîné les scandales préjudiciables en scandales préjudiciables, tout en garantissant constamment des clients importants et coûteux. La raison en est claire. SKDK a été fondé et emploie un groupe d'agents démocrates de haut rang et bien connectés. Parmi eux, Anita Dunn, la Blanche de Barack Obama. Directeur des communications de la Chambre, reconnu comme le « cerveau » de la victoire électorale de Joe Biden en 2020 et largement considéré comme un membre clé du « cercle restreint » du président.

Joe Biden s'entretient avec Anita Dunn du SKDK avant son discours sur l'état de l'Union en février 2023. Adam Schultz | Maison Blanche[/caption]

Depuis la victoire d'Obama aux élections de 2008, SKDK a été vraisemblablement accusé de vendre un accès privilégié à la Maison Blanche à ses clients, bien qu'il n'ait pas été enregistré en tant que société de lobbying. Cela signifie que les grandes entreprises ont un moyen direct d’encourager – et de corrompre – le Bureau Ovale pour qu’il offre des allégements fiscaux, détruise les réglementations, abandonne les lois, brise les syndicats et, de manière générale, nuise à l’intérêt public américain en toute impunité et dans le secret le plus absolu. Le vaste Rolodex de SKDK aide également les politiciens à se sortir de graves ennuis. En 2018-2019, le président de la Chambre des représentants de l'Illinois, Michael Madigan, a versé à l'entreprise 200 000 $ pour une assistance en matière de « communications de crise » après qu'un de ses collaborateurs de campagne l'ait poursuivi en justice pour lui avoir fait du mal professionnellement lorsqu'elle s'était plainte de harcèlement sexuel de la part de l'un de ses principaux collaborateurs. Pendant ce temps, en août 2021 , il a été révélé qu'un haut responsable du SKDK était personnellement intervenu pour supprimer la couverture médiatique négative des allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Plus pervers encore, il a été révélé depuis qu'au même moment, SKDK conseillait Madigan sur la façon de gérer sa controverse publique, l'entreprise aidait également son ancien employé de campagne à intenter une action en justice contre l'assistant qui l'avait harcelée sexuellement. Il serait difficile de trouver une démonstration parfaite de la nature incestueuse du blob DC et de l’absence totale de scrupules éthiques et professionnels de SKDK. Et ces deux catégories sont très compétitives.

Le site Web de SKDK se vante de son travail sur certains des principaux projets favoris des démocrates[/caption] SKDK a joué un rôle central dans la candidature présidentielle de Biden en 2020, renversant de manière décisive sa fortune après des performances épouvantables dans de nombreux caucus. Alors que les grands médias ont surtout loué le travail miraculeux de l'entreprise et de Dunn – son directeur de campagne de facto –, ses activités électorales ont également fait l'objet d'une vive controverse. Par exemple, SKDK a lancé quotidiennement des « briefings sur la désinformation » auprès de grandes entreprises de technologie et de médias sociaux, notamment Google, Meta et Twitter, demandant que des contenus spécifiques soient supprimés ou supprimés. Dans la plupart des cas, les destinataires se sont conformés, ce qui signifie que le SKDK a exercé une influence extraordinaire sur ce que les électeurs savaient et ne savaient pas et ne pouvaient pas voir lors de l’élection présidentielle controversée de 2020. Ce qui explique sûrement au moins en partie la victoire de Biden. Pour aggraver encore les choses, l'entreprise l'a été simultanément. récolter une manne de 35 millions de dollars de la part du gouvernement de Californie en menant la campagne soi-disant bipartite « pour faire sortir le vote » de l'État. Le contrat, initialement financé par les contribuables locaux, a été mystérieusement attribué à SKDK sans appel d'offres. « Dicter les termes » De toute évidence, le projet 10/7 était destiné à être une affaire très publique. Dans une première interview promotionnelle , le directeur exécutif Josh Isay – peut-être sans surprise, PDG de longue date du SKDK jusqu'en août 2022 – s'est vanté de « l'enthousiasme généralisé » avec lequel les « efforts de l'organisation pour remettre les pendules à l'heure et lutter contre la désinformation propagée par les terroristes du Hamas et leurs anti- Alliés d’Israël » avaient jusqu’à présent été reçus : Nous sommes impatients de continuer à accomplir le travail d’une importance cruciale consistant à fournir aux décideurs politiques et au public américain des informations fiables sur Israël et le Hamas, et à valoriser les histoires des victimes innocentes du massacre du 7 octobre. » Pourtant, jusqu’à présent, il n’y a aucun signe évident que ces ambitions portent leurs fruits. Une explication partielle de cet échec réside peut-être dans la volonté du Projet 10/7 de transformer les « victimes innocentes » de l'Opération Al-Aqsa en histoires d'intérêt humain et en propagande d'atrocités tout en élevant la date éponyme de l'organisation au rang du 11 septembre dans le monde. l'esprit du public américain. Dans les semaines qui ont suivi le lancement du projet 10/7, il est devenu de plus en plus clair que le récit sioniste sur ce qui s'est passé lorsque le Hamas a percé les murs blindés du camp de concentration de Gaza – sans aucun doute régurgité à maintes reprises pendant des semaines par les médias occidentaux – est complètement et grotesquement frauduleux. Par exemple, le 15 décembre, il a été rapporté, sur la base des données de la sécurité sociale, que l'affirmation de Tel Aviv selon laquelle 1 200 civils étaient morts lors de l'assaut initial était grandement exagérée . En réalité, seulement 695 personnes ont perdu la vie. Le chiffre précédent était lui-même une révision par rapport à une « estimation » initiale de victimes civiles de 1 400. Chaque mort de civil dans une zone de guerre est un crime extrêmement grave. C’est sûrement pour cette raison que Tel Aviv a désespérément soutenu le 12 décembre « qu’il ne serait pas moralement raisonnable » d’enquêter sur les incidents de « tirs amis » dans « les kibboutzim et les communautés du sud d’Israël » lors de l’opération Al Aqsa Flood – des civils tués par les forces d’occupation israéliennes. Néanmoins, les chiffres impliqués sont manifestement « immenses ». Parmi les « histoires de victimes innocentes du massacre du 7 octobre » sélectionnées par le Projet 10/7 pour « élever » le public au service du blanchiment et de la justification du génocide de Gaza, il y aura un grand nombre d'individus massacrés de sang-froid par des attaques aveugles et excessives. actions violentes de Tsahal. C’est presque inévitable. Il est désormais d’une importance capitale de jeter de toute urgence ces victimes dans l’obscurité tout en veillant à ce que toute la question des « tirs amis » sionistes ne soit pas examinée. Mais plus important encore, la révélation – et l’admission occasionnelle – des mensonges éhontés de Tel Aviv a fondamentalement déplacé les discours et les sympathies dominants d’Israël vers les Palestiniens. Le public de toutes origines dans le monde peut être témoin de la réalité monstrueuse du génocide à Gaza et apprendre de ses propres yeux et oreilles les abus sionistes envers les Palestiniens avant même la fondation de l'entité coloniale en 1948. La tromperie israélienne a été si implacable et si facilement révélée que même les réseaux d’information occidentaux, généralement inféodés, et leurs experts en vedette traitent les affirmations officielles avec un énorme scepticisme. De même, la violence sioniste est si constamment incessante et si sadique que les rapports explicites faisant état de tapis de bombes mutilant et massacrant chaque génération de Palestiniens sont désormais monnaie courante. Pendant ce temps, des développements tels que la révélation selon laquelle des soldats de Tsahal ont tué trois Israéliens torse nu agitant un drapeau blanc, parlant l’hébreu et cherchant leur aide ont largement fait le tour, mettant à leur tour en lumière des exemples antérieurs d’atrocités identiques « en temps de paix » infligées aux Palestiniens. En revanche, jusqu’à présent, il n’y a eu aucune « désinformation diffusée par les terroristes du Hamas et leurs alliés anti-israéliens » à combattre.

Une bataille perdue En conséquence, le Projet 10/7 et ses fondateurs se trouvent dans la position embarrassante de devoir défendre publiquement ce qui est défendable, à savoir un génocide des temps modernes qui se déroule sur les écrans de télévision et fait la une des journaux du monde entier. Dans de telles circonstances, il est préférable de mener un travail de plaidoyer ouvert et sans honte en coulisses. Pourtant, c’est précisément dans ce contexte que le projet 10/7 peut être le plus dangereux et le plus puissant en raison de son accès par porte ouverte au Bureau Ovale. Les efforts de solidarité inlassables déployés par les militants européens, les manifestants, les journalistes citoyens et les organisations de la société civile ont produit des résultats significatifs. Paris est passé de l'élaboration d'une législation criminalisant l'antisionisme en novembre à celui de leader mondial de la pression en faveur d'un cessez-le-feu. De nombreux gouvernements et dirigeants de l'opposition changent également de ton . De hauts responsables britanniques avertissent ouvertement Netanyahu de freiner drastiquement sa soif de sang inextinguible s’il souhaite conserver un soutien international

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, à droite, serre la main du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin après une réunion à Tel Aviv, le 18 décembre 2023. Maya Alleruzzo | AP[/caption]