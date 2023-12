[Vidéo choquante] Israël paie un lourd tribut pour ses crimes (Unz Review)

Israël paie un lourd tribut pour ses crimes Article originel : Israel Paying a Heavy Price for Its Crimes Par Kevin Barrett Unz Review, 27.12.23

Netanyahou n’admet pas à quel point le prix est élevé. Le nombre réel de victimes israéliennes est beaucoup plus élevé que le nombre officiel. Nous le savons parce que nous avons vu que les résistants se sont filmés en train de détruire des chars, des camions et d’autres véhicules militaires par centaines. Ils ont également filmé bon nombre de leurs autres opérations. Donc on peut voir que juste en se basant sur ce qu’il y a dans la vidéo de la résistance, le nombre de victimes doit être beaucoup plus élevé que ce que Netanyahu admet.

De plus, l'économie israélienne risque de ne pas repartir. Elle est fortement dépendante du tourisme, qui est complètement fermé aujourd'hui. Les hôtels touristiques habituels sont remplis d'Israéliens qui ont fui les zones de guerre dans le nord. C'est déjà un problème. Mais la principale raison pour laquelle l'avenir de l'entité sioniste semble incroyablement sombre est la façon dont ils ont réussi à commettre le génocide le plus horrible jamais vu en direct à la télévision, et ils ont dégoûté et consterné le monde entier. Leurs seuls partisans se trouvent désormais à Washington DC. Même aux États-Unis, les sondages montrent que la majorité des jeunes adultes souhaitent la victoire de la résistance et la fin d'Israël.

Ils ont donc perdu la bataille militaire. Ils ne peuvent pas récupérer leurs otages. Ils ne peuvent pas réussir leurs opérations terrestres. Ils ne peuvent pas arrêter le Hamas comme ils disent qu'ils vont le faire. Ils ont perdu leur bataille économique. Ils ont perdu leur guerre de propagande, où ils inventent des histoires ridicules de bébés décapités que personne ne croit. Plus personne ne croit ce qu'ils disent. Ils ont perdu toute leur crédibilité, fait exploser leur économie et montré qu'ils sont un tigre de papier sur le plan militaire. La fin de l'entité sioniste est proche. Et Netanyahou sait que sa propre fin politique est encore plus proche.