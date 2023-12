[Vidéo] L’idéologie fasciste de l’État d’Israël et le génocide à Gaza (WSWS)

L’idéologie fasciste de l’État d’Israël et le génocide à Gaza

Par David North

WSWS, 20.12.23 Cette conférence a été donnée par David North, président du comité de rédaction international du World Socialist Web Site, à l’université Humboldt de Berlin, en Allemagne, le 14 décembre 2023.

Lorsque l’on arrive à l’université Humboldt et que l’on pénètre dans l’entrée du bâtiment, on voit la célèbre citation de Marx: «Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde; il s’agit de le transformer». Cette invocation fondamentale de Marx devrait toujours guider les orateurs lorsqu’ils s’adressent à une assemblée. Comment ce qu’ils disent va-t-il contribuer à changer le monde? Tout d’abord, je tiens à remercier mes camarades de la section allemande de l’IYSSE de m’avoir invité à donner une conférence ce soir à l’université Humboldt. Je crois savoir qu’ils ont rencontré certains problèmes pour définir le thème de cette conférence et qu’ils ont été informés que le titre de ma conférence ne pouvait pas faire référence au génocide en cours perpétré par le gouvernement israélien à Gaza. Eh bien, ils ont respecté cette règle et il n’y a rien dans le titre qui fasse référence à cet événement immensément important. Cette restriction évidente de la liberté d’expression fait partie des efforts du gouvernement, des médias et des institutions académiques serviles en Allemagne pour interdire et discréditer l’opposition aux crimes perpétrés par le gouvernement Netanyahou. Néanmoins, maintenant que nous avons observé la restriction sur le titre de la conférence, je vais parler des événements à Gaza. Comment serait-ce possible de ne pas en parler? Au cours des deux derniers mois, le monde a vu le gouvernement israélien mener une guerre d’une brutalité stupéfiante contre une population sans défense. Le nombre de morts approche, et pourrait dépasser, les 20.000. Plus de la moitié des victimes sont des femmes et des enfants. Le nombre total de victimes est un multiple de ce chiffre. Au cours des six premières semaines de cette guerre, Israël a largué 22.000 bombes, fournies par les États-Unis, sur Gaza. Il s’agit uniquement des six premières semaines; un laps de temps considérable s’est écoulé depuis lors. Pour avoir une idée de l’ampleur de l’assaut, il faut savoir que la superficie totale de Gaza est de 365 kilomètres carrés, soit moins de la moitié de la superficie de Berlin (891,3 kilomètres carrés).

De la fumée s’élève après un bombardement israélien dans la bande de Gaza, vue depuis le sud d’Israël, samedi 16 décembre 2023. [AP Photo/Ariel Schalit]

Les forces militaires israéliennes n’épargnent aucune section de Gaza ni aucun segment de la population gazaouie. Les hôpitaux, les écoles, les bibliothèques, les camps de réfugiés et d’autres bâtiments publics sont bombardés. Les journalistes, les médecins, les enseignants, les écrivains et les artistes sont délibérément pris pour cible. Le meurtre du poète Refaat Al-Ar’eer n’est que l’exemple le plus marquant des assassinats perpétrés sur instruction du gouvernement israélien. Ce massacre doit cesser et tous les responsables des crimes commis contre la population de Gaza, et contre l’ensemble du peuple palestinien vivant sous occupation, doivent être tenus pleinement responsables, conformément aux principes établis lors du procès de Nuremberg en 1945-46. Et si j’avais mon mot à dire, les mêmes sanctions seraient appliquées. La restriction apportée au titre de ma conférence contient un élément d’ironie. Il y a presque exactement dix ans, en février 2014, des agents de sécurité m’ont physiquement empêché, sur convocation du professeur d’histoire Jörg Baberowski, ici à Humboldt, d’assister à un séminaire qu’il avait organisé pour discuter d’une nouvelle biographie de Léon Trotsky par le professeur Robert Service de l’Université d’Oxford. Dans son annonce du séminaire public, il était précisé que Service répondrait aux questions des participants.

Baberowski (en veste kaki) et sa garde rapprochée empêchent David North d’entrer dans le séminaire en 2014.

La biographie de Service était un exercice éhonté de falsification historique. Ses calomnies à l’encontre de Trotsky étaient si flagrantes qu’elles ont suscité une protestation publique de la part d’historiens allemands de premier plan, ce qui a entraîné un retard d’un an dans la publication de l’édition en langue allemande de la biographie. Parmi les objections que j’ai formulées à l’encontre de la biographie de Service, et qui ont été détaillées dans plusieurs essais, figure l’utilisation explicite par l’historien britannique de clichés antisémites stéréotypés dans sa dénonciation de Trotsky. Il s’agit, entre autres, de références à la forme du nez de Trotsky et du changement de son véritable prénom russe de «Lev» en «Leiba», une variante yiddish du nom utilisée exclusivement par les ennemis antisémites de Trotsky, qui était né juif. Comme cela allait apparaître bientôt, l’alliance des professeurs Baberowski et Service était fondée sur un programme politique anticommuniste commun. Le jour même où j’ai été exclu du séminaire de Humboldt, un nouveau numéro de Der Spiegel a été publié avec un long essai justifiant les crimes nazis en soutenant que les politiques d’Hitler étaient une réponse légitime à la «barbarie» de la révolution bolchevique. Parmi les personnes interviewées par Der Spiegel, Baberowski a déclaré: «Hitler n’était pas cruel. Il n’aimait pas entendre parler de l’extermination des Juifs à sa table». Baberowski a ensuite défendu les opinions pronazies du professeur Ernst Nolte, aujourd’hui décédé, qui était à l’époque le principal apologiste d’Hitler en Allemagne. Face à l’indignation des étudiants de l’université Humboldt après la publication de l’essai de Der Spiegel, l’administration de l’université Humboldt et les médias ont soutenu Baberowski. Cela n’a pas changé, même après qu’un tribunal allemand a décidé que Baberowski pouvait être qualifié d’extrémiste de droite. Baberowski a bénéficié, et il continue de bénéficier d’un soutien illimité de la part de Humboldt, ce qui lui a permis de nommer au sein du corps enseignant du département d’études est européennes un certain Fabian Thunemann, dont le curriculum vitae avant sa nomination à Humboldt incluait la participation à une manifestation néonazie protestant contre toute mention des atrocités commises par la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a dix ans, on m’a interdit d’assister à un séminaire à Humboldt parce que j’avais l’intention de contester les falsifications de Service et son utilisation d’insultes antisémites. Aujourd’hui, l’université, qui se pose en adversaire irréconciliable de l’antisémitisme, interdit l’inclusion d’une référence au génocide de Gaza au nom de la lutte contre l’antisémitisme. Je souligne cet incident d’un passé pas si lointain parce qu’il illustre le cynisme, l’hypocrisie, la démagogie et le mensonge effréné qui animent la campagne visant à discréditer l’opposition à l’assaut d’Israël contre Gaza en la qualifiant d’«antisémite». L’utilisation de cette insulte est devenue une arme essentielle dans les efforts d’Israël et de ses complices impérialistes pour intimider et isoler tous ceux qui protestent contre le génocide des Palestiniens. Soudain, et d’une manière surprenante, des guerriers contre l’antisémitisme ont émergé. La semaine dernière, aux États-Unis, des présidents d’université ont été convoqués à Washington DC et interrogés sur le fait qu’ils n’avaient pas empêché les manifestations prétendument antisémites sur les campus américains. La députée Elise Stefanik, républicaine d’un district de l’État de New York, a mené l’interrogatoire inquisitorial. Elle a demandé pourquoi les présidents de l’Université de Pennsylvanie, de Harvard, du Massachusetts Institute of Technology et d’autres grandes universités toléraient les appels au «génocide», que la députée définit comme toute manifestation d’étudiants exigeant la fin du régime d’apartheid qui prive les Palestiniens de leurs droits démocratiques.