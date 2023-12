Les États-Unis poussent Kiev à admettre sa défaite

Article originel : U.S. Is Pushing Kiev Into Admitting Defeat

Moon of Alabama, 28.12.23

Deux articles de ce type le même jour ne sont pas une coïncidence.

Ukraine Doesn’t Need All Its Territory to Defeat Putin ("L'Ukraine n'a pas besoin de tout son territoire pour vaincre Poutine") - New York Times - 27 déc. 2023

The Biden Administration Is Quietly Shifting Its Strategy in Ukraine ("L'administration Biden change discrètement de stratégie en Ukraine") - Politico - 27 déc. 2023



Le but de guerre de l'Ukraine est de récupérer l'ensemble de son territoire jusqu'aux frontières de 1991.

L'apparition de ces pièces signifie que les États-Unis tentent maintenant de pousser Kiev à admettre sa défaite.

Mais il existe en Ukraine des forces puissantes, auparavant soutenues par les États-Unis, qui résisteront à cette tentative.

Une guerre civile pourrait donc s'avérer nécessaire pour atteindre cet objectif.