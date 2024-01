103 soldats israéliens blessés en une journée, dont 19 à Gaza selon les médias israéliens

103 soldats israéliens blessés en une journée, dont 19 à Gaza

Article originel : 103 Israeli soldiers injured in one day, including 19 in Gaza

Al Mayadeen, 8.01.24

"Israël" craint de ne pas pouvoir répondre à tous les besoins de santé mentale des soldats d’occupation et des colons à mesure que le nombre de patients augmente.

Les médias israéliens ont rapporté qu’au cours de la dernière journée, 103 soldats des forces d’occupation israéliennes (FDI) ont été blessés dans des affrontements avec la Résistance. Sur les 103, seulement 19 ont été blessés dans des affrontements avec la Résistance palestinienne dans la bande de Gaza, a rapporté Haaretz.

Selon ces informations, cela laisserait 84 soldats d’occupation blessés à l’extérieur de la bande de Gaza, soit en Cisjordanie, soit au front avec la Résistance libanaise.

En outre, Haaretz a souligné que deux des blessés étaient dans un état grave, trois d’entre eux ont été considérés comme modérément blessés, tandis que 98 auraient été légèrement blessés.

Le système de santé, selon le Times of Israel, a traité jusqu’à présent 2500 soldats d’occupation sur les 13000 prétendument blessés.

Les rapports indiquent également que les lits disponibles pour le système de réadaptation, dans le cadre des 538 millions de dollars prévus au budget pour la santé mentale, passeront de 900 à 1500. À l’avenir, "Israël" ajoutera 2300 lits d’hôpitaux supplémentaires et plusieurs "centres de résilience" pour s’occuper de la détérioration de la santé mentale des soldats d’occupation israéliens et des colons confrontés au PTSD.