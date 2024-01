800 000 Palestiniens de Gaza risquent de mourir de faim et de soif : Bureau des médias (AA)

800 000 Palestiniens de Gaza risquent de mourir de faim et de soif : Bureau des médias

Article originel : 800,000 Palestinians in Gaza facing death by starvation, thirst: Media Office

Anadolu Agency, 18.01.24





Le Bureau des médias de Gaza a déclaré samedi que 800 000 habitants "des gouvernorats de Gaza et du nord de l'enclave" risquaient la mort en raison de la politique de famine et de soif menée par Israël à l'encontre de l'enclave.

Un communiqué explique que les deux gouvernorats "ont besoin de 1 300 camions de nourriture par jour pour surmonter la crise de la faim, dont 600 camions pour le nord et 700 pour la ville de Gaza".

Le communiqué souligne qu'Israël "accélère le rythme d'une véritable famine et tue 14 martyrs qui tentaient d'obtenir de la nourriture (sans fournir de détails sur les morts)".

Le bureau des médias a mis en garde contre les "efforts délibérés et intentionnels de l'armée pour provoquer une véritable famine dans la ville de Gaza et dans le nord de l'enclave".

Il a également souligné que l'armée continuait d'empêcher "l'aide, les fournitures, la nourriture et les provisions d'entrer dans les gouvernorats, de tirer sur les camions qui tentent de les atteindre, de prendre pour cible les canalisations d'eau potable et les puits, et d'entraver tous les aspects de la vie".

La déclaration tient la "communauté internationale, les États-Unis et l'occupation" pour entièrement responsables des conséquences catastrophiques et mortelles de la famine et de la soif, et leur demande "d'arrêter la guerre immédiatement et de toute urgence"...



