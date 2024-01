A Davos, l'Ukraine propose unilatéralement un plan de paix rejeté par la Russie

L'Ukraine a proposé un plan de paix pour arrêter la guerre avec la Russie. Parmi les points qu'elle souhaite voir discuter, il y a le retrait des troupes russes de son territoire et la création d'un tribunal spécial. Les Russes ont rejeté ce plan mais cela pourrait marquer une volonté de négociations des Ukrainiens de plus en plus en difficulté sur le terrain.



Lire :

-RTS 14.01.24 Ignazio Cassis: "Il faudra d'une manière ou d'une autre inclure la Russie" dans le plan de paix

...Dans son plan en dix points lancé il y a un an et demi, le président ukrainien souhaite le retrait russe de toutes les frontières internationalement reconnues de son pays. De même que la libération des détenus et le lancement d'un tribunal spécial pour juger les crimes perpétrés par Moscou. La Russie rejette entièrement ce dispositif....