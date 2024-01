Après les bombardements étatsuno-britanniques, des dizaines de milliers de Yéménites manifestent (Vidéo)

Thousands protest in Yemen after US-UK strikes on Houthi targets/ Des milliers de manifestants au Yémen après les frappes étatsuno-britanniques sur des cibles houthis Une vidéo par drone montre des milliers de personnes marchant dans la capitale du Yémen, Sanaa, pour protester après que les États-Unis et le Royaume-Uni aient lancé des frappes sur des cibles dans plusieurs villes du pays pendant la nuit en représailles contre les forces houthistes pour des attaques contre le transport maritime de la mer Rouge.