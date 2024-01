Après les nouveaux bombardements étatsuniens au Yémen, les Houthis attaquent les navires de transport du ministère de la défense (MoA)

Après les nouveaux bombardements étatsuniens au Yémen, les Houthis attaquent les navires de transport du ministère de la défense Article originel : After U.S. Again Bombed Yemen, Houthi Attack DoD Transport Ships Moon of Alabama, 25.01.24

Il y a deux jours, j'ai parlé de l'espoir de l'administration Biden d'obtenir l'aide de la Chine dans le conflit entre les États-Unis et le Yémen.



Les navires chinois ne sont pas inquiétés par les forces yéménites. Ils n'ont visé que les navires liés à Israël et, depuis que les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé les positions des Houthis, les navires liés à ces pays sont également attaqués.

Nous venons d'apprendre pourquoi les responsables étatsuniens avaient exprimé l'espoir d'une aide chinoise. Le Financial Times fait état de discussions en coulisses avec la Chine à ce sujet.



US urges China to help curb Red Sea attacks by Iran-backed Houthis (archived) ("Les Etats-Unis demandent à la Chine d'aider à freiner les attaques des Houthis soutenus par l'Iran en mer Rouge (archivé)") - FT - 24 janv. 2024

Les Etats-Unis ont demandé à la Chine d'exhorter Téhéran à mettre un frein aux attaques des rebelles houthis soutenus par l'Iran contre les navires commerciaux en mer Rouge, mais n'ont reçu que peu de signes d'aide de la part de Pékin, selon des responsables étatsuniens.

Au cours des trois derniers mois, les autorités ont soulevé la question à plusieurs reprises auprès de hauts responsables chinois, leur demandant de transmettre un avertissement à l'Iran afin qu'il n'attise pas les tensions au Moyen-Orient après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et la guerre qui s'en est suivie.

Selon des responsables étatsuniens, le conseillerétatsunien à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et son adjoint, Jon Finer, ont abordé la question lors de réunions tenues ce mois-ci à Washington avec Liu Jianchao, chef du département international du parti communiste chinois. Le secrétaire d'État Antony Blinken a également soulevé la question, a déclaré le secrétaire d'État étatsunien.



C'est tellement risible que c'en est presque triste.

Encore une fois, les navires chinois ne sont pas gênés par le Yémen. Le fait que d'autres navires doivent désormais éviter la route de la mer Rouge et prendre 14 jours de plus pour contourner l'Afrique confère à la flotte chinoise de conteneurs un avantage commercial. Alors pourquoi quelqu'un à la Maison Blanche a-t-il même pensé à demander de l'aide à la Chine ?



Comme l'a fait remarquer Lambert Strether, du site Naked Capitalism, à propos de la demande d'aide à la Chine :

Avant d'entrer en guerre avec eux, ou après ?



La nuit dernière, la marine étatsunienne a tenté d'escorter deux porte-conteneurs battant pavillon étatsunien, le Maersk Detroit et le Maersk Chesapeake, à travers le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge.

Les Yéménites ont répondu en tirant trois missiles anti-navires. Deux missiles ont été interceptés par un navire de la marine étatsunienne, l'USS Gravely, mais l'un d'eux a explosé à proximité de l'un des porte-conteneurs :

Le commandement central étatusnien a confirmé les détails de l'incident dans une déclaration publiée sur "X".

"Le 24 janvier vers 14 heures (heure de Sanaa), des terroristes houthis soutenus par l'Iran ont tiré trois missiles balistiques antinavires depuis les zones du Yémen contrôlées par les Houthis en direction du porte-conteneurs M/V Maersk Detroit, battant pavillon étatsunien et exploité par ce dernier, qui transitait dans le golfe d'Aden. Un des missiles s'est écrasé en mer. Les deux autres missiles ont été engagés avec succès et abattus par l'USS Gravely (DDG 107). Il n'y a pas eu de blessés ni de dommages au navire", précise le communiqué.