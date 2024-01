L'Arabie saoudite rejette tout plan pour recueillir les Gazaouites, la RDC nie négocier avec Israël pour recevoir des réfugiés palestiniens de Gaza

No resettlement talks with Congo for Gazans, hundreds of thousands forced to fled Gaza | WION/ Pas de négociations avec le Congo pour la réinstallation des habitants de Gaza, des centaines de milliers d'entre eux sont contraints de fuir Gaza | WION Israël discute avec le Congo et d'autres pays d'un plan de "migration volontaire" pour Gaza. Un haut fonctionnaire déclare que Jérusalem travaille sur la réinstallation des Palestiniens de la bande après la guerre ; Certains ministres vantent l'Arabie saoudite comme destination pour les habitants de Gaza à la recherche d'un emploi dans le secteur de la construction.