Blair pourrait être affecté à une nouvelle initiative israélienne visant à mettre en œuvre une nouvelle Nakba à Gaza, en tant que "médiateur" (Al Mayadeen)

Le "bombardier Blair" chargé de mettre en œuvre le plan de la Nakba de Gaza dans un rôle de "médiateur" ? Article originel : ' Bomber Blair' tasked to actualize Gaza Nakba plan in 'mediator' role? Al Mayadeen, 1.01.24

L'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, qui a été surnommé "Bomber Blair" après avoir trompé le Parlement et le public britanniques pour qu'ils bombardent l'Irak, se serait rendu en "Israël" la semaine dernière pour des "réunions non divulguées avec le Premier ministre [israélien] Benjamin Netanyahu et le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz", d'après un rapport du Jerusalem Post.



Selon un message posté sur X par le ministre israélien de la police Itamar Ben-Gvir, M. Blair a discuté avec M. Netanyahu du rôle de "médiateur" qui conduira la Nakba de Gaza en 2023, en référence à la Nakba palestinienne de 1948, au cours de laquelle les Palestiniens ont été chassés de leurs terres à la suite d'un certain nombre de massacres perpétrés par les colons et les troupes israéliens.



M. Ben-Gvir a salué, dans son message, l'idée que M. Blair "dirige un groupe de travail qui encouragera l'émigration des habitants de Gaza vers d'autres pays du monde".



De son côté, le Jerusalem Post a confirmé que "l'idée que l'ancien premier ministre britannique serve de médiateur a été évoquée", soulignant l'histoire de Blair dans les questions "tournant autour du problème des Palestiniens déplacés". En outre, le journal israélien a également souligné que tout au long de son rôle, Blair a servi de "liaison pour communiquer les besoins d'Israël en matière de sécurité au monde occidental".

Le Jerusalem Post a fait ses affirmations en citant N12, un autre média israélien, qui a rapporté que Blair était positionné pour agir en tant que "médiateur" dans la bande de Gaza d'après-guerre, en dépit de l'échec persistant des forces d'occupation israéliennes à contenir ou à éliminer la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Selon N12, Blair serait chargé d'"examiner" si les pays occidentaux seraient prêts à accueillir des réfugiés palestiniens.





Ce n'est pas la première fois que le nom de Blair est cité

Il est important de noter qu'une source proche de Blair a démenti ces informations, déclarant que "les affirmations concernant le lien entre Blair et le déplacement [de Palestiniens] sont incorrectes", ajoutant : "Il n'y a jamais eu de discussion de ce type et Blair ne discuterait pas d'une telle proposition".

Toutefois, ce n'est pas la première fois que l'on parle d'une reprise de l'initiative israélienne à Gaza par Blair. Au début du mois de novembre, le Times of Israel et Ynet ont publié des rapports similaires, Ynet rapportant que Netanyahu avait l'intention de nommer Blair en tant que coordinateur humanitaire à Gaza, dans le but d'améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza.



Le rapport souligne que le raisonnement de M. Netanyahu consiste à tirer parti de l'expérience de M. Blair en tant qu'ancien envoyé du Quartet pour le Moyen-Orient (les superviseurs internationaux du processus de paix israélo-palestinien) afin d'atténuer les inquiétudes croissantes de la communauté internationale.