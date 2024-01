CNN gère la couverture de Gaza auprès de son équipe de Jérusalem qui opère dans l'ombre de la censure de l'armée israélienne (The Intercept)

CNN gère la couverture de Gaza auprès de l'équipe de Jérusalem qui opère dans l'ombre de la censure de l'armée israélienne

Article originel : CNN Runs Gaza Coverage Past Jerusalem Team Operating Under Shadow of IDF Censor

Par Daniel Boguslaw

The Intercept, 4.01.24



Note de SLT : Qu'en est-il des grandes chaînes françaises opérant depuis Tel Aviv et Jerusalem ? On se souvient d'une envoyée spéciale de France 2 couvrant la guerre à Gaza en opérant à partir du territoire israélien qui avait déclaré dans un reportage que l'armée israélienne vérifiait leur reportage et leur montage afin de s'asurer que des données techniques compromettantes (visages de militaires, données miltaires...) n'avaient pas été divulguées. La reportere était d'ailleure embarquée dans un char israélien à Gaza avec d'autres journalistes français notamment du Monde.