Comme le 11 septembre ? Une activité suspecte sur le marché boursier israélien laisse présager l’attaque du 7 octobre (MintPress News)

Comme le 11 septembre ? Une activité suspecte sur le marché boursier israélien laisse présager l’attaque du 7 octobre

Par Kit Klarenberg

MintPress News, 7.10.24

Une nouvelle étude universitaire a abouti à un résultat choquant et très controversé. Une activité suspecte sur les marchés boursiers israéliens dans les jours qui ont précédé l’opération Al-Aqsa du 7 octobre indique qu’une partie particulière avait connaissance d’avance de l’attaque imminente et a utilisé cette information pour profiter directement de la panique qui a suivi. Le document, rédigé par Robert J. Jackson Jr. de la faculté de droit de l'université de New York et Joshua Mitts de la faculté de droit de l'université de New York, conclut que, sur la base d'une « hausse significative » des ventes à découvert de sociétés israéliennes cotées en bourse, des inconnus étaient au courant. L'opération était imminente et cherchait à réaliser des profits illicites. La vente à découvert – ou shorting – permet aux traders de parier qu'une action performera mal et de récolter des récompenses si elle est correcte. Le shorting est une pratique relativement rare par rapport au trading traditionnel et pour cause. Les pertes peuvent être considérables si les mauvaises performances prévues ne se matérialisent pas, et de nombreux conseillers en investissement mettent en garde contre toute pratique de ce type, quelles que soient les circonstances. De manière frappante cependant, les universitaires ont découvert que les ventes à découvert des entreprises israéliennes dans les jours précédant le 7 octobre « dépassaient de loin les ventes à découvert qui se sont produites au cours de nombreuses autres périodes de crise, y compris la récession qui a suivi la crise financière, la guerre Israël-Gaza de 2014 et la crise du COVID-19. pandémie." Les deux hommes soutiennent que cette activité pourrait refléter les tentatives des membres du Hamas de profiter, voire de financer directement, leur prochaine attaque, une allégation reprise avec empressement par le journal hébreu Haaretz. Pendant ce temps, le journal financier israélien Globes a attaqué l'étude , affirmant que ses auteurs avaient commis d'"énormes erreurs" en surestimant les bénéfices des individus qui ont vendu à découvert les actions israéliennes. La paire a cité par erreur les rendements en agorot, une dénomination de la monnaie israélienne, comme en shekels – en centimes comme en dollars en termes américains – ce qui les a amenés à gonfler les rendements des investisseurs d'une magnitude de 100. Pourtant, le média a reconnu une "augmentation constante des soldes commerciaux à découvert". sur les actions [israéliennes] avant le déclenchement de la guerre. » De plus, le gouvernement israélien a pris les conclusions du journal si au sérieux qu'une enquête officielle a été ouverte pour établir la vérité. Comme nous le verrons, il y a de bonnes raisons de croire que si quelqu’un cherchait à s’enrichir grâce à sa connaissance de l’opération Al-Aqsa Flood, il est peu probable qu’il ait un lien avec le Hamas. Le document note de nombreux précédents historiques pour une telle activité, qui « se produisent dans des lacunes dans l'application aux États-Unis et au niveau international des interdictions légales sur le commerce informé ». La recherche sur « le commerce rentable sur la base d’informations sur les conflits militaires à venir » est un domaine universitaire sous-développé. Un tel manque de surveillance et d’examen des ventes à découvert par les régulateurs et les organismes de surveillance occidentaux pourrait expliquer qui a profité cette fois-ci et pourquoi.



« Soudain et de manière significative » Les universitaires concluent : « Nos preuves concordent avec le fait que des commerçants informés anticipent et profitent de l’attaque du Hamas. » Mis à part les inquiétudes concernant le journal qui brouille les totaux des bénéfices, cette conclusion est très convaincante. Plusieurs ensembles de données examinés ici montrent amplement un « pic significatif » de ventes à découvert dans la période qui a immédiatement précédé l’opération Al-Aqsa Flood – et qui plus est, extrêmement suspect. Par exemple, la vente à découvert de dizaines de sociétés israéliennes cotées à la bourse de Tel Aviv « a augmenté de façon spectaculaire » avant l’attaque. Une entreprise à elle seule a vu 4,43 millions de nouvelles actions être vendues à découvert entre le 14 septembre et le 5 octobre. Sur les bourses américaines également, il y a eu une « augmentation forte et inhabituelle, juste avant les attentats », des options à court terme très risquées placées sur les actions israéliennes, ce qui a expiré presque immédiatement après le début de l'attaque.

Un graphique montrant la vente à découvert de l'ETF de la bourse israélienne avant l'opération Al-Aqsa Flood, dans le cadre du marché plus large[/caption] De même, le 2 octobre, la vente à découvert du MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), un investissement passif Le véhicule qui suit la performance globale de la bourse israélienne, "a soudainement et significativement augmenté". Pour situer le contexte, les auteurs notent qu'il s'agit du 30ème volume de ventes à découvert quotidien le plus élevé jamais connu par l'ETF au cours des 3 570 jours de bourse ayant précédé l'opération Al-Aqsa Flood. En d’autres termes, il s’agissait de l’un des plus gros paris sur la mauvaise performance boursière israélienne depuis 2009. Cette vente à découvert « a largement dépassé » la vente à découvert des actions israéliennes au début de la pandémie de COVID-19, qui a brièvement produit l’une des plus grandes actions internationales. le marché s’effondre dans l’histoire. En mars 2020, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 2 000 points, vaporisant ainsi des milliers de milliards de dollars de l'économie mondiale, ce qui constitue « la plus forte baisse jamais enregistrée dans les échanges intrajournaliers ». Pas étonnant que les auteurs concluent : Il est extrêmement improbable que le volume des ventes à découvert du 2 octobre soit le fruit du hasard. Une autre découverte particulièrement convaincante est l’identification de « schémas similaires » dans les échanges de l’ETF israélien en avril 2023 – au moment même, a-t-on rapporté depuis, que le Hamas prévoyait de mener une attaque similaire. La frappe aurait dû suivre de près ce qui s'est passé en octobre, mais a été annulée après que Tel Aviv a publiquement relevé son niveau d'alerte nationale, les agences de renseignement israéliennes ayant pris vent à l'avance.

ctivité de vente à découvert sur l'ETF israélien depuis octobre 2022[/caption] L'attaque a été programmée pour démarrer à la veille de Pâque, le 5 avril. Deux jours plus tôt, la vente à découvert de l'ETF israélien "a culminé… à des niveaux très similaires à ceux observés". le 2 octobre. Le volume enregistré « était bien plus élevé (d'un ordre de grandeur) que les autres jours précédents » : Ces éléments de preuve renforcent l’interprétation selon laquelle les échanges observés en octobre et avril étaient liés à l’attaque du Hamas, plutôt qu’à un bruit aléatoire. « Bénéficier de la tragédie » Les données accessibles au public ne permettent pas encore de savoir exactement qui était derrière cette activité. Leurs identités seront néanmoins connues de la Financial Industry Regulatory Authority américaine et de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les auteurs du document suggèrent que ces agences approfondissent leurs recherches pour « [comprendre] pourquoi et comment les marchés financiers ont pu anticiper » les événements du 7 octobre. Jusqu'à présent, il n'y a aucun signe d'ouverture d'une enquête officielle aux États-Unis, bien qu'il existe des précédents pour une telle action. Comme le rapporte le journal, après le 11 septembre, la SEC a examiné de manière approfondie si une « dynamique de marché » particulière avant ce jour fatidique « reflétait une connaissance préalable » des attaques. Trois ans plus tard, cependant, la Commission a déclaré qu'elle n'avait été en mesure de « développer aucune preuve suggérant que quiconque avait une connaissance préalable des attaques terroristes… cherchait à tirer profit de cette connaissance ». Les universitaires ajoutent que depuis lors, trois articles universitaires distincts ont étudié la même question, aboutissant à des conclusions très différentes. En 2006 , Allen Poteshman, professeur à l'Université de Chicago, a conclu que l'activité examinée par la SEC était « cohérente avec le fait que des investisseurs informés avaient négocié… avant les attaques ». En 2011 , une équipe d'étude internationale a identifié des « échanges anormaux » indiquant que « des initiés anticipaient les attentats du 11 septembre ». En 2015, des chercheurs de l’Université de Zurich ont confirmé des transactions inhabituelles sur les actions des compagnies aériennes, des banques et des réassureurs avant le 11 septembre. La question de savoir si la connaissance préalable des attentats du 11 septembre avait motivé un délit d’initié a été, à l’époque, traitée avec la plus grande urgence par les responsables des gouvernements occidentaux, les régulateurs, les forces de l’ordre et les médias. Des archives open source ont montré que les sociétés affectées par l'événement ont été brusquement vendues à découvert à des niveaux records au cours des semaines précédentes, tandis que les investissements dans les actions susceptibles d'en bénéficier ont explosé. Le 10 septembre 2001, les achats d’actions du fabricant d’armes américain Raytheon ont été inexplicablement multipliés par six. Une semaine plus tard, leur valeur avait presque doublé. Les bénéfices impliqués dans les deux sens étaient énormes. Comme le note un rapport grand public contemporain, cinq jours avant le 11 septembre, plus de 2 000 paris courts totalisant 180 000 $ ont été effectués contre United Airlines, soit quatre-vingt-dix fois plus en une seule journée qu'au cours des trois semaines précédentes. Les actions de la société se sont effondrées après la frappe du World Trade Center, et la valeur de cet investissement a grimpé à 2,4 millions de dollars. Il ne s’agit là que d’un exemple d’activité suspecte parmi tant d’autres sur lesquelles les autorités américaines ont enquêté. Ailleurs, des enquêtes sur la question ont été lancées dans plusieurs pays européens et ont apparemment donné des résultats rapides. Le 24 septembre de la même année, le ministre belge des Finances a déclaré que les enquêtes avaient déjà conduit à « de forts soupçons selon lesquels les marchés britanniques auraient pu être utilisés » à des fins de délits d'initiés avant le 11 septembre. Le même jour, le président de la banque centrale allemande a déclaré avec force : « Ce que nous avons découvert nous assure que les personnes liées aux terroristes ont dû essayer de profiter de cette tragédie. » Pourtant, comme celles de la SEC, ces enquêtes n’ont finalement pas donné de résultats. Le rapport de la Commission sur le 11-Septembre a sommairement rejeté la question au motif déroutant que les individus identifiés comme responsables de ces échanges « n'avaient aucun lien concevable avec Al-Qaïda ». Un document déclassifié du FBI datant de 2003 évaluant les transactions suspectes avant le 11 septembre révèle qui étaient au moins deux de ces investisseurs tout en fournissant une explication probable de la raison pour laquelle les autorités n'ont pas abordé cette question de manière agressive. L'une des transactions examinées par le Bureau était l'achat de 56 000 actions de Stratesec entre le 6 et le 10 septembre 2001. La société a fourni des systèmes de sécurité aux aéroports, notamment celui de Dulles à New York, d'où est parti l'un des avions détournés, United Airlines. , qui a subi deux détournements le 11 septembre, et le World Trade Center. Le cours de son action a presque doublé suite aux attentats. Les transactions remontent à Wirt D. Walker III, un parent éloigné de la famille Bush et partenaire commercial de Marvin Bush, frère du président George W. Bush de l'époque. Selon le dossier déclassifié, le FBI n'a jamais pris la peine de l'interroger au sujet des transactions, apparemment parce que son enquête n'a révélé « aucun lien avec le terrorisme ou d'autres informations négatives ». 'Point par point' À la suite de l'incursion du Hamas en Israël le 7 octobre, le choc et la perplexité ont été nombreux. Beaucoup ont été ébranlés par l’étonnant « échec du renseignement » sans aucun doute nécessaire pour permettre à l’attaque de passer à travers les murs d’un camp de concentration le plus monstrueux et le plus meurtrier jamais construit. De nombreux vétérans de l’espionnage israélien et occidental ayant une connaissance intime des systèmes modernes de surveillance et de sécurité de Tel Aviv ont exprimé leur incrédulité quant au fait qu’une telle attaque ait pu se produire en premier lieu, sans parler de surprendre le gouvernement israélien avec une telle apparente surprise. Même les membres du Hamas eux-mêmes auraient été stupéfaits par leur succès. Ils ne s’attendaient pas à pouvoir pénétrer aussi loin à Tel-Aviv et ont effectivement manqué de plan au-delà d’un certain point. Les Palestiniens et leurs partisans ont raisonnablement soutenu que les forces israéliennes sont un tigre de papier, habituées depuis leur embarrassante expulsion du Liban en 2006 à la répression impérialiste brutale contre des civils non armés et mal équipées pour lutter réellement contre une force insurrectionnelle bien entraînée. Pourtant, presque quotidiennement depuis le 7 octobre, rapport après rapport a clairement montré que Tel Aviv avait reçu d’innombrables avertissements et possédait des renseignements , ce qui signifie que ses vastes fonctions de sécurité et d’appareil militaire auraient pu – dû – prévoir l’attaque. Cela soulève la question évidente de savoir pourquoi cela ne s’est pas produit