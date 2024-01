Comment être heureux ? (Vidéo)

Alors, vous souciez-vous de ce que le Wall Street Journal dit de ce que "The Science™" dit sur la façon d’être heureux? Oui, moi non plus. Non, vous ne devriez pas vous soucier de ce que les autres vous disent est la clé de votre propre bonheur. Mais quelle est la poursuite du bonheur? Pourquoi est-ce important? Et comment un groupe de stars composé d’anciens invités de Solutions Watch répond-il à ces questions? Découvrez-le dans cette première édition inspirante et stimulante du podcast #SolutionsWatch pour 2024.