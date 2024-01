Conf' de presse Macron : les questions étaient connues à l'avance

Arrêt sur images, 17.01.24

Comment la parole a (vraiment) été distribuée parmi les journalistes



Il n'y en avait pas eu depuis... cinq ans. Emmanuel Macron a tenu hier sa seconde conférence de presse, en tant que président. Pendant plus de deux heures, la parole a circulé parmi les journalistes présents à l'Élysée. Plus ou moins (mais surtout moins) librement.

Un président, 250 journalistes, et 24 questions. Ce 16 janvier, Emmanuel Macron a participé à une conférence de presse, exercice auquel il se plie très peu, du moins en France. La précédente avait été organisée en avril 2019, lors de son premier mandat.

Après un propos liminaire d'une trentaine de minutes, et avant que le micro ne commence à circuler, Jean-Rémi Baudot, président de l'Association de la presse présidentielle (APP, voir plus bas), a tenu à fixer les règles du jeu : trois parties (une partie nationale, un segment plus politique, et enfin les questions internationales). Et une seule question, et courte si possible. Avant de rassurer les téléspectateurs : "Les journalistes sont libres de poser toutes les questions qu'il...

Lire la suite