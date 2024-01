Des attaques de drones au Burkina Faso ont tué des dizaines de civils (The Intercept)

Des attaques de drones au Burkina Faso ont tué des dizaines de civils

Article originel : Drone Strikes in Burkina Faso Killed Scores of Civilians

Par Nick Turse

The Intercept, 25.01.24

Un nouveau rapport de Human Rights Watch fait état de "crimes de guerre apparents" dans des attaques qui ont tué 60 civils sur des marchés bondés et lors de funérailles.



Trois attaques de drones menées l'année dernière par le gouvernement du Burkina Faso ont tué des dizaines de civils, selon un rapport publié jeudi par Human Rights Watch. Les attaques, qui visaient des militants islamistes dans des marchés bondés et lors de funérailles, ont fait au moins 60 morts et des dizaines de blessés parmi les civils.

Les frappes de drones au Burkina Faso et au Mali ne sont que les dernières d'une série d'atrocités commises depuis des années dans le cadre de la campagne antiterroriste du Burkina Faso contre le Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin, lié à Al-Qaïda, ou JNIM, et d'autres groupes militants islamistes qui opèrent dans le Sahel de l'Afrique de l'Ouest.

"L'armée burkinabè a utilisé l'une des armes les plus précises de son arsenal pour attaquer de vastes groupes de personnes, causant la perte de nombreuses vies civiles en violation des lois de la guerre", a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch (HRW). "Le gouvernement burkinabè devrait mener une enquête urgente et impartiale sur ces crimes de guerre apparents, demander des comptes aux responsables et apporter un soutien adéquat aux victimes et à leurs familles."...



