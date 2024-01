Des dossiers internes de la prison suggèrent une couverture du décès d'Epstein (The GrayZone)

Des documents internes du Bureau des prisons des États-Unis (BDP) obtenus par The Grayzone en vertu des lois sur la liberté d'information soulèvent des questions extrêmement sérieuses quant à la réalité de la première tentative de suicide présumée de Jeffrey Epstein, le 23 juillet 2019, et suggèrent que le Bureau a déformé les preuves pour attribuer sa mort à un suicide avant même que l'autopsie n'ait été effectuée. Cela signifie que la thèse du suicide a été imposée au public - à l'exclusion de toute autre explication - avant que les faits fondamentaux n'aient été établis.

L’enquête officielle de l’inspecteur général du ministère de la Justice indique que le 23 juillet 2019, près de trois semaines avant son décès, Epstein a été retrouvé blessé et à moitié conscient dans sa cellule, avec des marques de nature indéterminée autour du cou. Selon le rapport, il a par la suite prétendu ne rien savoir de l’incident, qui a eu lieu seulement deux semaines et demie après son emprisonnement pour trafic sexuel d’enfants. Le compagnon de cellule d’Epstein, l’ancien policier de New York Nicholas Tartaglione, a également plaidé l’ignorance. (Tartaglione a déjà partagé la représentation juridique avec Ghislaine Maxwell, l’associée d’Epstein (« madame »). (Il a été reconnu coupable en avril 2023 pour avoir tué quatre hommes, d’en avoir tué trois avec une arme à feu et d’en avoir étranglé un à mort.)

Lorsqu’un rapport tant attendu du ministère de la Justice sur la « garde, les soins et la supervision d’Epstein » par la BdP, alors qu’il était brièvement incarcéré, a été publié en juin 2023, il a également été accueilli avec une indifférence presque totale par les médias traditionnels. Maintenant, The Grayzone a obtenu les documents internes du Bureau qui indiquent que les efforts pour couvrir la mort suspecte d’Epstein étaient plus importants que ce que l’on savait auparavant, et incluaient le personnel pénitentiaire. « lacéré » ou non?

Les dossiers montrent que le lendemain, Epstein a été retiré de la surveillance des suicides et accusé d'avoir violé le code pénitentiaire 228, qui couvre "le tatouage ou l'automutilation". Les raisons de cette décision ne sont pas claires. Dans des communications internes, un fonctionnaire du BDP s'est ouvertement demandé si Epstein était "mentalement capable de poursuivre la procédure disciplinaire". Un autre a déclaré de manière incongrue à propos de l'audience disciplinaire : "Je me sentirais vraiment mal à l'aise en faisant cela".

Curieusement, le 30 juillet, le rapport d'incident officiel a été mis à jour pour inclure l'"automutilation" comme cause du suicide manqué d'Epstein, citant des "lacérations" indéterminées. Cependant, un examen effectué par les médecins de la prison quelques heures après qu'il ait prétendument tenté de mettre fin à ses jours n'a fait état d'aucune lacération. Un mémo ultérieur d'un psychologue de la prison note qu'"Epstein a eu une mauvaise attitude" lors des entretiens et a refusé de discuter de l'affaire, mais conclut que le rapport d'incident modifié est "exact" et que l'allégation de tentative de suicide est "justifiée".

Epstein a été placé sous surveillance du suicide malgré avoir « nié… les pensées suicidaires ou d’automutilation »

Les dossiers du BDP montrent qu’Epstein s’est plaint fréquemment aux autorités des conditions de son incarcération. Ses toilettes de cellule manquaient de papier en quantité suffisante, et on les vidait continuellement pendant de longues périodes, a-t-il dit, et son compagnon de cellule semblait s’éterniser sans cesse, surtout la nuit. Mais rien dans les dossiers ne suggère qu’Epstein se soit jamais senti menacé ou déprimé. En fait, plusieurs évaluations psychologiques effectuées à la prison indiquent qu’il était optimiste quant à ses perspectives. Une évaluation a révélé qu’il a nié explicitement « les idées suicidaires, la planification et l’intention », et qu’il était « [engagé] dans la vie et la sécurité ».

« [Epstein] présentait un effet neutre avec une portée appropriée », a observé l’évaluation. « Le contact visuel et l’hygiène étaient appropriés… Ses pensées étaient organisées et cohérentes, sans relâchement d’associations ni de contenu tangentiel, circonstanciel ou non pertinent… Il n’y avait aucune preuve de trouble perceptif, d’idéation délirante ou d’un trouble formel de la pensée. Il n’a pas eu de comportement bizarre ou inapproprié. »

Une autre évaluation décrivait les « facteurs de protection » qu’Epstein appréciait, citant des conversations dans lesquelles il « niait les pensées suicidaires ou d’automutilation actuelles » ou « se sentait désespéré ». Il a également [traduction] « nié avoir peur pour sa sécurité » et a décrit [traduction] « son intention de terminer cette affaire et de retourner à sa vie normale ».

Il a fait l’éloge de ses amis et avocats qui le « soutiennent émotionnellement » et a déclaré qu’en tant que Juif pratiquant, il détestait le suicide, selon le rapport. Étant donné que le « risque global de suicide aigu pour ce détenu » était « faible » et que le « risque global de suicide chronique pour ce détenu » était « entièrement absent », la BdP a conclu que « la surveillance du suicide n’est pas justifiée pour le moment ».