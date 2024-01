Des mercenaires français tués dans les frappes russes sur Kharkiv, la presse russe publie des noms (Vidéos)

Une liste de 13 mercenaires français a été publiée qui, selon les informations de l'organisation SOS Donbass transmises à RIA Novosti, se trouvaient à Kharkov au moment de l'attaque des forces armées russes. Le sort de ces personnes est actuellement en train d’être clarifié ; on ne sait toujours pas si elles sont vivantes ou mortes.,,

--- Questionné sur la présence de mercenaires français en Ukraine pour combattre la Russie, Stéphane Séjourné dément et considère la convocation de l’ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, au ministère des affaires étrangères russe comme « un moyen de mettre la pression de temps en temps sur les Etats européens. La Russie nous a habitués à des manipulations grossières. C’en est une ; il y en aura d’autres ». Pour rappel, mercredi 17 janvier, l’armée russe a affirmé avoir détruit un bâtiment abritant des « mercenaires français » à Kharkiv. Une déclaration toujours contestée par la diplomatie française. ( Le Monde , 20.01.24)

Selon la Pravda, les Russes ont délibérément frappé un hôtel de Kharkiv où une réunion de généraux et des services de renseignement U.S était organisée

Macron annonce la livraison de missiles à Kiev, la Russie frappe Kharkiv et vise des "mercenaires français" selon l'AFP. 60 morts et 20 blessés selon Moscou

VIDÉO - Ukraine : des "mercenaires français" ont-ils été tués dans une frappe, comme l’affirme Moscou ?

LCI (VIDEO) 17.01.24



La Russie a affirmé, mercredi, avoir visé la veille un bâtiment où étaient déployés des "mercenaires français" à Kharkiv.

Ces affirmations sont invérifiables de source indépendante dans l'immédiat.

Invité sur LCI, l'ancien aviateur militaire Xavier Tytelman a estimé qu'il s'agissait d'un "contre-feu médiatique" orchestré par la Russie après les annonces d'Emmanuel Macron.

Des "mercenaires français" combattant en Ukraine ont-ils été tués par une frappe russe ? C'est en tout cas ce que Moscou affirme, mercredi 17 janvier. Une information à prendre avec des pincettes, puisqu'elle est invérifiable de source indépendante dans l'immédiat. Selon le ministère de la Défense russe, l'attaque aurait eu lieu dans la deuxième ville d'Ukraine. "Dans la soirée du 16 janvier, les forces armées russes ont effectué une frappe de précision sur un point de déploiement temporaire de combattants étrangers à Kharkiv, dont le noyau était constitué de mercenaires français", ont détaillé les autorités sur Telegram. La "frappe a complètement détruit le bâtiment où étaient stationnés les mercenaires", et fait plus de 60 morts et 20 blessés, avancent-elles.... Lire la suite