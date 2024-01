Epstein avait des « sex tapes » du prince Andrew et de Bill Clinton, selon une témoin (The Guardian)

Epstein avait des « sex tapes » du prince Andrew et de Bill Clinton, selon un témoin

Article originel : Epstein had ‘sex tapes’ of Prince Andrew and Bill Clinton, witness claimed

Par Jamie Grierson

The Guardian, 8.01.24 Des documents déclassifiés montrent que l’équipe de la défense a utilisé les allégations de Sarah Ransome, qui ont ensuite été retirées, pour montrer qu’elle « manque manifestement de crédibilité ».

L’équipe de défense de Jeffrey Epstein a cherché à saper la fiabilité de l’un des témoins contre lui en révélant qu’elle avait affirmé que le milliardaire avait conservé des « sextapes» impliquant des personnes éminentes, un nouveau lot de documents non scellés a été divulgué.



Ceux qui ont été filmés auraient inclus le prince Andrew, Bill Clinton et Sir Richard Branson, selon les allégations de Sarah Ransome.



Ses allégations ont été signalées par un cabinet représentant l’avocat d’Epstein, Alan Dershowitz, pour démontrer que Ransome « manque manifestement de crédibilité ». Le tribunal n’a reçu aucune preuve de l’existence d’enregistrements, et les allégations ont été retirées par Ransome peu de temps après qu’elles aient été initialement faites.



Ransome a donné une déclaration de la victime avant la condamnation de la mondaine britannique Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel. La cour a reçu des courriels dans lesquels elle a affirmé que les trois avaient été filmés par le délinquant sexuel.



Elle porte également de graves accusations contre l’ancien président étatsunien Donald Trump.



Le prince Andrew a quitté la vie publique après la fureur de son amitié avec Epstein, et a payé des millions pour régler une affaire d’agression sexuelle civile avec Virginia Giuffre, une femme qu’il prétendait ne jamais avoir rencontrée.



Il a été chassé de la monarchie britannique et n’utilise plus son style HRH après que Giuffre, qui a été victime de la traite par Epstein, l’a accusé d’agression sexuelle quand elle avait 17 ans. Le duc a nié tout acte répréhensible.



Un juge étatsunien a ordonné que des centaines de documents soient descellés dans le cadre de la demande civile précédemment réglée de Giuffre contre Maxwell, qui a été déposée en 2015. Des images ont également été publiées dans le cadre de la dernière série de documents, y compris une photo refaite de l’ancien ministre du Travail Peter Mandelson avec Epstein sur son île privée, Little St James.



D’autres photos, toutes prises sur l’île en 2006, incluaient une de Maxwell avec le scout français Jean Luc-Brunel et diverses filles posant pour des photos.

En réponse aux allégations concernant Andrew, l’ancien président étatsunien Clinton et Branson, l’homme d’affaires milliardaire britannique, dans le document publié lundi, Ransome a écrit dans les courriels : « Lorsque mon amie a eu des rapports sexuels avec Clinton, le prince Andrew et Richard Branson, Jeffrey a en fait des sextapes à chaque fois. « Dieu merci, elle a réussi à mettre la main sur des images des enregistrements sexuels filmés, qui identifient clairement les visages de Clinton, du prince Andrew et de Branson ayant des rapports sexuels avec elle. « Ce qui est assez frustrant, c’est qu’Epstein n’a été vu dans aucune des séquences, mais il était intelligent comme ça. « Lorsque mon amie a finalement eu le courage de s’exprimer et est allée à la police en 2008 pour signaler ce qui s’était passé, rien n’a été fait et elle a été complètement humiliée par le service de police où elle est allée signaler ce qui s’était passé avec Epstein, Clinton, Branson et le prince Andrew. » Trump, qui espère être le prochain président étatsunien cette année, est également accusé dans les extraits de courriel de Ransome, qui allègue qu’il « a eu des relations sexuelles avec [son amie] au manoir de Jeffrey à New York à des occasions régulières ». Dans la lettre adressée au tribunal par Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP, le cabinet a déclaré que les allégations contre Dershowitz étaient catégoriquement fausses, ajoutant que « le témoignage de [Ransome] a été fabriqué. Le témoignage de Mme Ransome contient également une série d’autres allégations incendiaires concernant les penchants sexuels de Donald Trump, Bill Clinton et d’autres personnalités.

« Les courriels sont un antidote nécessaire aux déclarations erronées de Mme Ransome parce qu’ils démontrent qu’elle manque manifestement de crédibilité. » Ransome a rapidement retiré ses demandes en disant : « Je veux m’en sortir… Je n’aurais pas dû communiquer avec vous et je suis désolé d’avoir perdu votre temps. Cela ne vaut pas la peine de se manifester, et je ne serai jamais entendu de toute façon, et seules les mauvaises choses se produiront si je rends mon témoignage public. » Un porte-parole du Virgin Group a déclaré : « Dans un rapport new-yorkais publié en 2019, Ransome a admis qu’elle avait « inventé » les bandes. Nous pouvons confirmer que les allégations de Sarah Ransome sont sans fondemen, » Dans les extraits du courriel de Ransome, elle a également visé Hillary Clinton, l’une d’entre elles disant : « Je m’assurerai que ni cette garce maléfique Hillary ni ce pédophile Trump ne soient élus". « Je vais aussi m’assurer que tout le monde sur cette foutue planète voit ces images et ces photos et les publiera sur WikiLeaks d’ici dimanche. » Ransome semblait également dire qu’elle avait « demandé de l’aide aux Russes » après avoir prétendu que ses courriels avaient été piratés. Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule dans une prison fédérale à Manhattan, New York, en août 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel. Le décès a été qualifié de suicide. Maxwell est emprisonnée depuis juillet 2020 malgré les tentatives de son avocat de la défense de la libérer sous caution. Elle a été condamnée à 20 ans de prison à la cour fédérale du district sud de New York en juin 2022. Son appel devrait être entendu en novembre prochain.