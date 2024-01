États-Unis : Ron DeSantis se retire de la course à l'investiture républicaine et soutient Trump Coup de théâtre. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé dimanche se retirer de la course à l'investiture républicaine, déclarant qu'il soutiendra Donald Trump. Son retrait laisse la voie libre à un duel entre l'ancien président, favori des sondages, et son ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, pour affronter Joe Biden lors de la présidentielle américaine en novembre.