Il s'agit peut-être d'un génocide, mais il ne sera pas arrêté (Chris Hedges)

Il s'agit peut-être d'un génocide, mais il ne sera pas arrêté

Article originel : It May be Genocide, But it Won’t Be Stopped

Chris Hedges, 26.01.24 L'arrêt de la Cour internationale de justice est une victoire juridique pour l'Afrique du Sud et les Palestiniens, mais il ne mettra pas fin au massacre.

Red Ink - par Mr. Fish

La Cour internationale de justice (CIJ) a refusé de mettre en œuvre la demande la plus cruciale formulée par les juristes sud-africains : "L'État d'Israël doit immédiatement suspendre ses opérations militaires à Gaza et contre Gaza. Mais en même temps, elle a porté un coup dévastateur au mythe fondateur d'Israël. Israël, qui se présente comme un éternel persécuté, a été accusé de manière crédible de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza. Les Palestiniens sont les victimes, et non les auteurs, du "crime des crimes". Un peuple, qui avait besoin d'être protégé contre le génocide, est aujourd'hui potentiellement en train de le commettre. L'arrêt de la Cour remet en question la raison d'être même de l'"État juif" et remet en cause l'impunité dont jouit Israël depuis sa création il y a 75 ans. La CIJ a ordonné à Israël de prendre six mesures provisoires pour prévenir les actes de génocide, mesures qui seront très difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre si Israël poursuit ses bombardements à saturation sur Gaza et le ciblage généralisé des infrastructures vitales.

La Cour a demandé à Israël "d'empêcher et de punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide". Elle a demandé à Israël de "prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont le pays a un besoin urgent". Elle a ordonné à Israël de protéger les civils palestiniens. Elle demande à Israël de protéger les quelque 50 000 femmes qui accouchent à Gaza. Elle a ordonné à Israël de prendre "des mesures efficaces pour empêcher la destruction et assurer la préservation des preuves liées aux allégations d'actes relevant des articles II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide contre les membres du groupe palestinien dans la bande de Gaza". La Cour a ordonné à Israël de "prendre toutes les mesures en son pouvoir" pour prévenir les crimes qui constituent un génocide, tels que "le meurtre, l'atteinte grave à l'intégrité physique et mentale, l'imposition au groupe de conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et l'imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe".

Israël a été sommé de faire rapport dans un mois pour expliquer ce qu'il a fait pour mettre en œuvre les mesures provisoires. Gaza a été pilonnée par des bombes, des missiles et des obus d'artillerie pendant que l'arrêt était lu à La Haye - au moins 183 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures. Depuis le 7 octobre, plus de 26 000 Palestiniens ont été tués. Près de 65 000 ont été blessés, selon le ministère palestinien de la santé. Des milliers d'autres sont portés disparus. Le carnage continue. Telle est la froide réalité. Traduit en langage courant, le tribunal dit qu'Israël doit nourrir et soigner les victimes, cesser de faire des déclarations publiques prônant le génocide, préserver les preuves du génocide et cesser de tuer des civils palestiniens. Revenez faire un rapport dans un mois.

Il est difficile de voir comment ces mesures provisoires pourront être mises en œuvre si le carnage à Gaza se poursuit.

"Sans cessez-le-feu, l'ordre ne fonctionne pas", a déclaré sans ambages Naledi Pandor, ministre sud-africain des relations internationales, après la décision. Le temps ne joue pas en faveur des Palestiniens. Des milliers de Palestiniens mourront d'ici un mois. Selon les Nations unies, les Palestiniens de Gaza représentent 80 % de l'ensemble des personnes confrontées à la famine ou à une famine catastrophique dans le monde. Selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire, qui s'appuie sur les données des agences des Nations unies et des ONG, l'ensemble de la population de Gaza devrait manquer de nourriture au début du mois de février, et un demi-million de personnes souffriront de la famine. La famine est provoquée par Israël. Au mieux, la Cour - même si elle ne se prononcera pas avant quelques années sur la question de savoir si Israël commet un génocide - a donné l'autorisation légale d'utiliser le mot "génocide" pour décrire ce qu'Israël fait à Gaza. C'est très important, mais ce n'est pas suffisant, compte tenu de la catastrophe humanitaire à Gaza.

Israël a largué près de 30 000 bombes et obus sur Gaza, soit huit fois plus de bombes que les États-Unis n'en ont largué sur l'Irak en six ans de guerre. Il a utilisé des centaines de bombes de 2 000 livres pour anéantir des zones densément peuplées, y compris des camps de réfugiés. Ces bombes "bunker buster" ont un rayon d'action d'un millier de mètres. L'assaut aérien israélien est sans précédent depuis le Viêt Nam. Gaza, qui ne fait que 20 miles de long et 5 miles de large, devient rapidement inhabitable. Israël poursuivra sans aucun doute son assaut en faisant valoir qu'il n'enfreint pas les directives de la Cour. En outre, l'administration Biden opposera sans aucun doute son veto à la résolution du Conseil de sécurité exigeant d'Israël qu'il mette en œuvre les mesures provisoires. Si le Conseil de sécurité n'approuve pas les mesures, l'Assemblée générale peut voter à nouveau en faveur d'un cessez-le-feu, mais elle n'a pas le pouvoir de le faire respecter. L'affaire Defense for Children International - Palestine v. Biden a été déposée en novembre par le Center for Constitutional Rights contre le président Joe Biden, le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la défense Lloyd Austin. L'affaire met en cause l'incapacité du gouvernement étatsunien à empêcher la complicité d'Israël dans le génocide en cours du peuple palestinien. Elle demande à la Cour d'ordonner à l'administration Biden de cesser son soutien diplomatique et militaire et de se conformer à ses obligations légales en vertu du droit international et fédéral.

La seule résistance active pour arrêter le génocide de Gaza est fournie par le blocus du Yémen sur la mer Rouge. Le Yémen, assiégé pendant huit ans par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, a connu plus de 400 000 décès dus à la famine, au manque de soins de santé, aux maladies infectieuses et aux bombardements délibérés d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures, de zones résidentielles, de marchés, de funérailles et de mariages. Les Yéménites savent trop bien - depuis au moins 2017, plusieurs agences de l'ONU ont décrit le Yémen comme connaissant "la plus grande crise humanitaire au monde" - ce que les Palestiniens endurent. La résistance du Yémen - lorsque l'histoire de ce génocide sera écrite - le distinguera de presque toutes les autres nations. Le reste du monde, y compris le monde arabe, se replie sur des condamnations rhétoriques édentées ou soutient activement l'anéantissement par Israël de Gaza et de ses 2,3 millions d'habitants.

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que les États-Unis ont envoyé 230 avions-cargos et 20 navires remplis d'obus d'artillerie, de véhicules blindés et d'équipements de combat à Israël depuis les attaques du 7 octobre, au cours desquelles quelque 1 200 Israéliens ont été tués. Selon le site d'investigation britannique Declassified UK, des armes et du matériel militaire étatsuniens sont expédiés à Israël - qui commence à manquer de munitions - à partir de la base britannique RAF Akrotiri à Chypre. Le journal israélien Haaretz a rapporté que plus de 40 avions de transport étatsuniens et 20 avions de transport britanniques, ainsi que sept hélicoptères de transport lourd, ont atterri à la RAF Akrotiri, à 40 minutes de vol de Tel-Aviv. L'Allemagne aurait l'intention de fournir à Israël 10 000 munitions de précision de 120 mm. Si la Cour se prononce contre Israël, ces pays seront reconnus par la plus importante juridiction internationale comme complices d'un génocide. La décision a été rejetée par les dirigeants israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, cherchant à présenter la décision de ne pas exiger de cessez-le-feu comme une victoire pour Israël, a déclaré : "Comme tout pays, Israël a le droit inhérent de se défendre. L'ignoble tentative de priver Israël de ce droit fondamental constitue une discrimination flagrante à l'encontre de l'État juif, et elle a été rejetée à juste titre. L'accusation de génocide portée contre Israël n'est pas seulement fausse, elle est scandaleuse, et les personnes décentes du monde entier devraient la rejeter".

"La décision du tribunal antisémite de La Haye prouve ce que l'on savait déjà : ce tribunal ne cherche pas la justice, mais plutôt la persécution du peuple juif", a déclaré le ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. "Ils sont restés silencieux pendant l'Holocauste et aujourd'hui ils poursuivent l'hypocrisie et vont encore plus loin". La CIJ a été fondée en 1945 à la suite de l'holocauste nazi. La première affaire qu'elle a entendue lui a été soumise en 1947. "Les décisions qui mettent en péril l'existence de l'État d'Israël ne doivent pas être écoutées", a ajouté M. Ben-Gvir. "Nous devons continuer à vaincre l'ennemi jusqu'à la victoire totale". La Cour, qui a rejeté les arguments d'Israël visant à rejeter l'affaire, a reconnu "que l'opération militaire menée par Israël à la suite de l'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné, entre autres, des dizaines de milliers de morts et de blessés et la destruction de maisons, d'écoles, d'installations médicales et d'autres infrastructures vitales, ainsi que des déplacements de population à grande échelle".

La décision comprenait une déclaration du sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, Martin Griffiths, qui a qualifié Gaza de « lieu de mort et de désespoir » le 5 janvier. Le document du tribunal se poursuit: [...] les familles dorment à l’air libre à mesure que les températures chutent. Les zones où on a dit aux civils de déménager pour leur sécurité ont été bombardées. Les installations médicales sont attaquées sans relâche. Les quelques hôpitaux partiellement fonctionnels sont débordés de cas de traumatisme, manquent cruellement de toutes les fournitures et sont inondés de personnes désespérées en quête de sécurité. Une catastrophe de santé publique est en train de se produire. Les maladies infectieuses se propagent dans les refuges surpeuplés lorsque les égouts débordent. Quelque 180 femmes palestiniennes accouchent chaque jour au milieu de ce chaos. Les gens sont confrontés aux plus hauts niveaux d’insécurité alimentaire jamais enregistrés. La famine approche à grands pas. Pour les enfants en particulier, les 12 dernières semaines ont été traumatisantes : pas de nourriture, pas d’eau, pas d’école. Rien que les sons terrifiants de la guerre, jour après jour. Gaza est tout simplement devenue inhabitable. Ses habitants sont témoins de menaces quotidiennes à leur existence même, tandis que le monde continue de les observer.

La Cour a reconnu que "93 % de la population de Gaza, chiffre sans précédent, est confrontée à une situation de crise alimentaire, avec une nourriture insuffisante et des niveaux élevés de malnutrition. Au moins un ménage sur quatre est confronté à des "conditions catastrophiques" : il souffre d'un manque extrême de nourriture et de famine et a dû vendre ses biens et prendre d'autres mesures extrêmes pour pouvoir s'offrir un simple repas. La famine, le dénuement et la mort sont évidents". L'arrêt, citant Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), poursuit : Les abris surpeuplés et insalubres de l'UNRWA sont devenus la 'maison' de plus de 1,4 million de personnes", peut-on lire dans l'arrêt. "Ils manquent de tout, de la nourriture à l'hygiène en passant par l'intimité. Les gens vivent dans des conditions inhumaines, où les maladies se propagent, y compris chez les enfants. Ils vivent dans l'invivable, l'horloge tournant rapidement vers la famine. Le sort des enfants de Gaza est particulièrement déchirant. Une génération entière d'enfants est traumatisée et il lui faudra des années pour guérir. Des milliers d'entre eux ont été tués, mutilés et sont devenus orphelins. Des centaines de milliers sont privés d'éducation. Leur avenir est menacé, avec des conséquences profondes et durables.

La Cour a également fait référence aux commentaires de plusieurs hauts fonctionnaires israéliens prônant le génocide, y compris le président et le ministre de la défense. Les déclarations des responsables gouvernementaux et autres constituent un élément crucial de la composante "intentionnelle" lorsqu'il s'agit d'établir le crime de génocide. Le rapport cite le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, qui a déclaré, deux jours après l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, qu'il avait ordonné un "siège complet" de la ville de Gaza, "sans électricité, sans nourriture, sans carburant". "J'ai relâché toutes les contraintes... Vous avez vu ce contre quoi nous nous battons. Vous avez vu contre quoi nous nous battons. Nous combattons des animaux humains. C'est l'Etat islamique de Gaza", a déclaré M. Gallant aux troupes israéliennes massées autour de Gaza le lendemain. "Voilà ce contre quoi nous nous battons... Gaza ne redeviendra pas ce qu'elle était avant. Il n'y aura pas de Hamas. Nous allons tout éliminer. Si cela ne prend pas un jour, cela prendra une semaine, cela prendra des semaines ou même des mois, nous atteindrons tous les endroits."

La CIJ a cité le président d'Israël, Isaac Herzog, qui a déclaré :



"Cette rhétorique selon laquelle les civils ne sont pas au courant, ne sont pas impliqués, n'est pas vraie. Ce n'est absolument pas vrai. Ils auraient pu se soulever. Ils auraient pu se battre contre ce régime diabolique qui a pris le contrôle de Gaza par un coup d'État. Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous défendons nos maisons". Herzog a poursuivi : "Nous protégeons nos maisons. C'est la vérité. Et lorsqu'une nation protège son foyer, elle se bat. Et nous nous battrons jusqu'à ce que nous leur brisions la colonne vertébrale."

La décision d'aujourd'hui a été lue par la présidente en exercice de la CIJ, la juge Joan Donoghue, une avocate étatsunienne qui a travaillé au département d'État et au département du Trésor des États-Unis avant de rejoindre la Cour mondiale en 2010. "De l'avis de la Cour, les faits et circonstances mentionnés ci-dessus sont suffisants pour conclure qu'au moins certains des droits revendiqués par l'Afrique du Sud et pour lesquels elle demande une protection sont plausibles", peut-on lire dans le document. "C'est le cas du droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l'article III, et du droit de l'Afrique du Sud de demander à Israël de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention."

Le jugement montre clairement que la Cour est pleinement consciente de l'ampleur des crimes commis par Israël. La décision de ne pas appeler à la suspension immédiate de l'activité militaire israélienne dans et contre Gaza est d'autant plus affligeante. Mais la Cour a porté un coup dévastateur à la mystique qu'Israël utilise depuis sa création pour mener à bien son projet de colonisation contre les habitants indigènes de la Palestine historique. Elle a rendu crédible le mot "génocide" lorsqu'il est appliqué à Israël.