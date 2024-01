"J'ai tout perdu" : Devant la Cour fédérale, les Palestiniens accusent Biden de complicité dans le génocide à Gaza (The Intercept)

"J'ai tout perdu" : Devant la Cour fédérale, les Palestiniens accusent Biden de complicité dans un génocide

Article originel : “I Have Lost Everything”: In Federal Court, Palestinians Accuse Biden of Complicity in Genocide

Par Alice Speri

The Intercept, 26.01.24

Soutenus par une décision capitale de la CIJ, des Palestiniens, y compris des Etatsuniens, ont témoigné pendant trois heures contre l'administration Biden.