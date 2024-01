J106. Rapport sur la guerre en Palestine : Israël bombarde Gaza, le Liban et la Syrie, les États-Unis bombardent le Yémen (Mondoweiss)

"Opération Al-Aqsa Flood" Day 106 : Israël bombarde Gaza, le Liban et la Syrie, les États-Unis bombardent le Yémen

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 106: Israel bombs Gaza, Lebanon and Syria, U.S. bombs Yemen

Mondoweiss, 20.01.24



Biden insiste sur le fait que Netanyahu est ouvert à une solution à deux États, bien que Netanyahu affirme le contraire. Pendant ce temps, un adolescent étatsuno-palestinien a été tué par des Israéliens en Cisjordanie, et l’ONU estime que deux mères sont tuées à Gaza toutes les heures.





Victimes :

24 927 tués* et au moins 62 388 blessés dans la bande de Gaza.

369 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1400 à 1147.

550 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre, dont 194 depuis le début de l’invasion terrestre, et au moins 3 221 blessés**



*Ce chiffre a été confirmé par le ministère de la Santé de Gaza le 20 janvier. Certains groupes de défense des droits humains ont estimé le nombre de morts à plus de 32000 en tenant compte des personnes présumées mortes.



**Ce chiffre est publié par l’armée israélienne.





Principaux développements :

Israël continue de tuer sans relâche les Palestiniens à Gaza, alors que d’autres rapports font état de torture et d’exécutions de Palestiniens par les forces israéliennes.

Les Nations Unies affirment que deux mères sont tuées chaque heure en moyenne à Gaza, dénonçant l’impact disproportionné de la violence sur les femmes.

Une frappe aérienne israélienne dans la capitale syrienne tue au moins quatre conseillers militaires iraniens.

Pendant ce temps, les forces étatsuniennes lancent la sixième vague de frappes aériennes sur le Yémen dans une tentative vaine de dissuader les rebelles houthis de perturber la navigation commerciale en mer Rouge en soutien à la Palestine.

Des Israéliens ont tué un adolescent étatsuno-palestinien en Cisjordanie occupée en tirant dans sa tête.

Une frappe aérienne israélienne tue deux personnes dans le sud du Liban.

Le président étatsunien Joe Biden a son premier appel avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu depuis près d’un mois, et dit aux journalistes que Netanyahu est en faveur d’une solution à deux États, malgré toutes les preuves du contraire.

Pendant ce temps, le gouvernement d’urgence d’Israël est au bord de l’effondrement dans un contexte de discorde interne et de mesures unilatérales de la part de Netanyahu menaçant un accord sur les otages.

Le diplomate en chef de l’Union européenne affirme qu’Israël porte la responsabilité de l’existence du Hamas et soutient qu’une solution diplomatique pourrait devoir être imposée à Israël « de l’extérieur ».

The Guardian : Les conseillers juridiques du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni ne peuvent conclure que le bombardement de Gaza par Israël est conforme au droit international...

