J115. Rapport sur la guerre en Palestine. Israël repousse les habitants de Gaza plus au sud ; les États-Unis menacent d'intensifier la violence régionale (Vidéo)

Jour 115 de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" : Israël repousse les habitants de Gaza plus au sud ; les États-Unis menacent d'intensifier la violence régionale

Article originel ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 115: Israel pushes Gazans further south; U.S threatens further regional violence

Mondoweiss, 29.01.24





Le gouvernement étatsunien menace d'intensifier la violence régionale après l'attaque d'un drone qui a tué trois soldats américains en Jordanie. Les groupes de défense des droits de l'homme reprochent aux pays de supprimer le financement de l'UNRWA alors que les Palestiniens de Gaza sont confrontés à la famine et au manque de nourriture.