J116. Rapport de guerre sur la Palestine. Les forces israéliennes effectuent un raid d'assassinat à l'intérieur de l'hôpital de Jénine, déguisées en médecins (Vidéo)

Opération "Déluge d'Al-Aqsa" : 116e jour : Les forces israéliennes effectuent un raid d'assassinat à l'intérieur de l'hôpital de Jénine, déguisées en médecins

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 116: Israeli forces carry out assassination raid inside Jenin hospital disguised as doctors

Mondoweiss, 30.01.24





Les forces israéliennes continuent d'assiéger l'hôpital Nasser à Khan Younis, et ont mené un raid d'assassinat à l'intérieur d'un hôpital de Jénine, déguisées en médecins et en civils. Une trêve et un échange de prisonniers entre Israël et le Hamas pourraient être confirmés prochainement.