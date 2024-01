Jour 112. Rapport sur la guerre en Palestine. La CIJ ordonne à Israël de "prendre les mesures" pour empêcher le "génocide" à Gaza, sans demander de cessez-le-feu !

Jour 112 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : dans un moment historique, la CIJ avance dans l'affaire de génocide contre Israël

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 112: In a historic moment, ICJ moves forward with genocide case against Israel

Mondoweiss, 26.01.24



La Cour n'a pas appelé à un cessez-le-feu, mais elle a ordonné à Israël d'autoriser l'entrée de l'aide à Gaza, de punir l'incitation au génocide et de prendre davantage de mesures de protection pour les civils, alors même que la situation sur le terrain reste cataclysmique.