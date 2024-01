Jour 113. Rapport sur la guerre en Palestine. Au lendemain de la décision de la CIJ, les États-Unis et leurs alliés retirent leur financement à l'UNRWA (Vidéo)

Jour 113 de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" : Au lendemain de la décision de la CIJ, les États-Unis et leurs alliés retirent leur financement à l'UNRWA

Article originel ; ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 113: A day after ICJ ruling, U.S. and allies withdraw funding to UNRWA

Mondoweiss, 27.01.24





Au moins cinq pays ont retiré leur financement à l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens à la suite d'allégations israéliennes selon lesquelles des membres du personnel auraient participé à l'attaque du 7 octobre. Israël continue de tuer des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie.