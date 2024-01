L'activité des entreprises de la zone euro s'est de nouveau contractée en décembre, ce qui laisse présager une récession (Reuters)

L'activité des entreprises de la zone euro s'est de nouveau contractée en décembre, ce qui laisse présager une récession -PMI

Article originel : Euro zone business activity shrank again in Dec, pointing to recession -PMI

Reuters, 4.01.24

La contraction de l'activité commerciale dans la zone euro s'est poursuivie à la fin de 2023 en raison d'un ralentissement persistant dans le secteur dominant des services, a révélé une enquête jeudi, indiquant que l'économie de l'Union était en récession.

L'indice composite des directeurs d'achat (PMI) de HCOB, compilé par S&P Global et considéré comme un bon indicateur de la santé économique globale, a été révisé à la hausse en décembre pour correspondre à 47,6 en novembre après une estimation préliminaire de 47,0, mais il est resté sous la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction pour un septième mois...

