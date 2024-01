L’ancien porte-parole du président, Arestovich, parle de paix et d’une Ukraine multinationale Article originel : Former Presidential Spokesman Arestovich Speaks Of Peace And A Multinational Ukraine Moon of Alabama, 15.01.24

Il confirme, comme l’ont fait une douzaine d’anciens et actuels responsables, que les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine en mars 2022 à Istanbul ont été très fructueux :

Q : Pensez-vous que les négociations bilatérales entre l’Ukraine et la Russie auraient pu fonctionner plus tôt dans le processus ? Il y a eu beaucoup de discussions autour de ces premiers mois, mars, avril, mai 2020, il y a eu des négociations à Istanbul.

R : Oui, j’étais membre du processus d’Istanbul, et c’était l’accord le plus rentable que nous aurions pu conclure. Ils y ont conclu deux accords précédents extrêmement dangereux pour l’Ukraine : Minsk un et Minsk deux. Cet accord contenait même la question de la Crimée. Il a fallu 10 ans de discussions, 15 ans de discussions sur le statut de la Crimée, et cela signifiait la sécurité de la mer Noire. Mais maintenant — je ne sais pas. Parce qu’à Istanbul, à mi-chemin de l’accord, nous sommes venus à Kiev et après Bucha, nous avons entendu le président dire que nous avions arrêté les négociations. La réunion suivante devait avoir lieu le 9 avril et le 2 avril, elle a été refusée.



L’Ukraine a rejeté l’accord le plus rentable qu’elle aurait pu avoir. La question est de savoir pourquoi. Arestovich fait croire que les atrocités sous faux drapeau à Bucha ont joué un rôle décisif:

Q : Vous êtes donc revenu d’Istanbul en pensant que les négociations avaient été fructueuses ?

R : Oui, complètement. Nous avons ouvert la bouteille de champagne. Nous avions discuté de démilitarisation, de dénazification, de questions concernant la langue russe, l’Église russe et bien d’autres. Et ce mois-là, c’était la question du nombre de forces armées ukrainiennes en temps de paix et le président Zelenskyy a dit : « Je pourrais trancher cette question indirectement avec M. Poutine. » Les accords d’Istanbul étaient un protocole d’intentions et étaient préparés à 90% pour une rencontre directe avec Poutine. C’était la prochaine étape des négociations.

Q : Quelle était la séquence et comment Bucha a-t-il fait dérailler ce processus ?

R : Je ne sais vraiment pas. Le président a été choqué par Bucha. Nous avons tous été choqués par Bucha. J’étais à Bucha le deuxième jour quand les forces russes ont été repoussées. Zelenskyy a complètement changé de visage quand il est venu à Bucha et a vu ce qui s’était passé. Beaucoup de gens disent que c’est le premier ministre Boris Johnson qui est venu à Kiev et qui a mis fin à ces négociations avec la Russie. Je ne sais pas exactement si c’est vrai ou faux. Il est venu à Kiev mais personne ne sait de quoi ils ont parlé sauf, je pense, Zelenskyy et Boris Johnson lui-même.

Je crois que c’était le deux avril, et j’étais à Bucha le lendemain. Le Président est arrivé un jour plus tard, donc ça aurait pu être le 4 avril, et la prochaine réunion devait avoir lieu le 9 avril. Il s’est donc passé quelque chose pendant ces cinq jours. Mais les membres du groupe de négociation ont mis fin à toute négociation. Lorsque nous lui avons demandé comment il pouvait redémarrer, le président a répondu : « quelque part, à un moment donné, mais pas maintenant ».

Q : Quelque chose a changé l’esprit de Zelenskyy ?

R : Oui, absolument. Et les historiens devront trouver une réponse à ce qui s’est passé.



Arestovich a tort et nous n’avons pas besoin d’historiens pour répondre à cette question.

Même après les atrocités commises à Bucha, qui auraient été commises par des soldats russes, le président Zelenski était prêt à poursuivre les négociations avec la Russie.