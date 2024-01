L'Arabie saoudite se dit toujours intéressée par la normalisation des liens avec Israël (Al Mayadeen)

L'Arabie saoudite se dit toujours intéressée par la normalisation des liens avec Israël

Article originel : S. Arabia says still interested in normalizing ties with 'Israel'

Al Mayadeen, 09.01.24

L’envoyé a déclaré que le royaume saoudien "était sur le point" de conclure un accord avec "Israël", mais les plans ont été évités lorsque la résistance palestinienne a lancé son opération Al-Aqsa Flood.

Dans une interview accordée à BBC News mardi, l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Royaume-Uni a exprimé son intérêt à établir des relations normalisées avec "Israël" une fois la guerre complètement arrêtée à Gaza. Cependant, il a noté que tout accord doit ouvrir la voie à l’établissement d’un État palestinien.

Le prince Khalid bin Bandar a déclaré à la BBC qu’un accord de normalisation était sur le point d’être achevé lorsque le royaume a suspendu les pourparlers négociés par les États-Unis après le lancement de l’opération Al-Aqsa Flood par la résistance palestinienne.

Il a déclaré que l’Arabie saoudite continue de croire à la normalisation des liens avec "Israël", malgré les chiffres "déplorables" de victimes à Gaza. Mais de tels liens ne seraient pas poursuivis au détriment du bien-être du peuple palestinien, a-t-il noté.

L’ambassadeur a également averti qu’il y avait un "échec de l’humanité" concernant Gaza, soulignant que la communauté internationale ne prenait pas de mesures suffisantes pour mettre fin au conflit en cours.