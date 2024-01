La CIJ ne pouvait pas ordonner un cessez-le-feu général. Elle a ordonné à Israël de cesser le feu (MoA)

La CIJ ne pouvait pas ordonner un cessez-le-feu général. Elle a ordonné à Israël de cesser le feu. Article originel : The ICJ Could Not Order A General Ceasefire. It Ordered Israel To Cease Fire. Moon of Alabama, 26.01.24

Les réactions des grands médias étatsuniens à l'arrêt de la CIJ concernant Israël sont stupides.



Aucun de ces titres n'est complètement vrai et ne reflète l'ordre de la Cour :

Aucun juriste ne s'attendait à ce que la Cour internationale de justice ordonne un cessez-le-feu général.

La Cour ne pouvait pas ordonner un cessez-le-feu général parce que sa juridiction ne couvre qu'une seule des parties en conflit. Pour ordonner un cessez-le-feu général, il faudrait que toutes les parties au conflit soient des États-nations et qu'elles aient signé la Convention sur le génocide. Or, le Hamas n'est ni un État ni un signataire de la convention sur le génocide et ne relève donc pas de la compétence de la CIJ.

La Cour n'a donc pas ordonné de cessez-le-feu.

Elle ne le pouvait pas.



Mais la Cour a ordonné à Israël de cesser le feu.



Le point 85/86 de l'ordonnance de la Cour stipule ce qui suit :

85. La Cour estime nécessaire de souligner que toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire. Elle est gravement préoccupée par le sort des otages enlevés lors de l'attaque contre Israël le 7 octobre 2023 et détenus depuis lors par le Hamas et d'autres groupes armés, et demande leur libération immédiate et inconditionnelle.

86. Par ces motifs,

LE TRIBUNAL,

indique les mesures provisoires suivantes :

(1) Par quinze voix contre deux,

L'État d'Israël doit, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre, à l'égard des Palestiniens de Gaza, toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes relevant du champ d'application de l'article II de cette convention, en particulier.

(a) tuer des membres de ce groupe

(b) l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de ce groupe ;

...



La Cour ordonne clairement à Israël de prendre toutes ( !) les mesures nécessaires pour empêcher que des Palestiniens soient tués ou blessés.

En bref : la Cour ordonne à Israël de cesser le feu.

Tout cela. Et maintenant.

Les grands médias tentent d'obscurcir cet ordre en faisant référence à un cessez-le-feu général qui devrait inclure un ordre à toutes les parties au conflit.

Le fait que trois des principaux médias utilisent des titres similaires et un obscurcissement similaire du jugement réel indique une campagne de propagande concertée bien préparée avant l'ordonnance d'aujourd'hui.