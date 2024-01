La décision de la CIJ sur le génocide à Gaza est une victoire historique pour les Palestiniens qu'Israël s'engage à défier (The Intercept)

La décision de la CIJ sur le génocide à Gaza est une victoire historique pour les Palestiniens qu'Israël s'engage à défier

Article originel : ICJ Ruling on Gaza Genocide Is a Historic Victory for the Palestinians That Israel Vows to Defy

Par Jeremy Scahill

The Intercept, 28.01.24



Note de SLT : Certains passages dans le corps du texte ont été mis en gras par nous.