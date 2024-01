La division du cabinet de guerre israélien s’intensifie, Netanyahu exige que ses ministres passent au détecteur de mensonges après des fuites

Netanyahou exige des tests de détection de mensonges pour les ministres après des fuites

Article originel : Netanyahu demands lie detector tests for cabinet ministers after leaks

Par Harriet Barber

The Telegraph, 7.01.24



Le Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait exigé que des hauts responsables israéliens fassent des tests de détection de mensonges, affirmant que trop de délibérations du gouvernement sont divulguées à la presse.

« Nous avons un fléau de fuites et je ne suis pas prêt à continuer comme ça, c’est pourquoi j’ai ordonné la promotion d’une loi que tous ceux qui siègent dans les cabinets et les discussions sur la sécurité, y compris les rangs politiques et professionnels, subiront un polygraphe. » M. Netanyahu a déclaré lors de la réunion du cabinet de dimanche, selon Channel 12.

Les commentaires du Premier ministre font suite à la couverture médiatique généralisée de la façon dont une réunion jeudi dernier, qui a été convoquée pour discuter de l’après-guerre à Gaza, s’est terminée par de l’acrimonie et des récriminations.

Le soutien à Netanyahou a fortement diminué ces derniers temps, malgré le fait que l’opinion publique israélienne reste fermement derrière l’offensive de son armée à Gaza.

Le Premier ministre a refusé d’assumer directement la responsabilité des défaillances de la sécurité qui ont permis au Hamas d’organiser son massacre du 7 octobre, mais a promis de poursuivre l’action de représailles....



---