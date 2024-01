La domination du dollar continue de s'effriter

Business Insider, 29.12.23



Les données du FMI montrent que la part du dollar dans les réserves mondiales est tombée à 59,2 % au troisième trimestre.

Ce chiffre est inférieur aux 59,4 % du trimestre précédent et aux plus de 60 % d'il y a dix ans.

Les avoirs en yens japonais ont légèrement augmenté, tandis que la part de l'euro a diminué.

La part du dollar étatsunien dans les réserves de devises s'est légèrement contractée au troisième trimestre, dans le contexte d'un recul à long terme de sa domination sur la scène mondiale.

Les données publiées la semaine dernière par le Fonds monétaire international ont montré que le dollar représentait 59,2 % des réserves des banques centrales mondiales, contre 59,4 % au cours des trois mois précédents et le niveau le plus bas depuis le quatrième trimestre de l'année dernière...

