La France et le génocide des Tutsis « Désolé, on ne peut rien pour vous » (Afrique XXI)

Dans le salon de son appartement de la région parisienne, Béatrice Kabuguza gribouille sur un post-it. Après plus d’une heure de discussion, elle conclut, avec ce petit dessin, le récit de près de deux mois de traque dans les rues de Kigali, pendant le génocide des Tutsi⸱es, qui a fait plus de 800 000 mort⸱es entre avril et juillet 1994. Le 30 mai 1994, « avec d’autres Tutsi⸱es, nous avions rejoint l’ambassade de Tanzanie, explique-t-elle tout en traçant des rues bien parallèles. Le gardien avait été payé pour nous cacher et nous faire passer pour des Tanzanien⸱nes. Nous n’étions plus qu’à trois ou quatre rues de l’hôtel des Milles-Collines1. C’était notre dernière chance de profiter des évacuations, le lendemain, le 31 mai, vers le camp de Kabuga, tenu par le FPR [Front patriotique rwandais, groupe armé essentiellement constitué de Tutsi⸱es exilé⸱es et qui a mis fin au génocide, NDLR]. Je savais que si je ne rejoignais pas l’hôtel, c’était la mort assurée. ».



Après avoir passé plusieurs clôtures, Béatrice et ses compagnons d’infortune doivent terminer leur course à découvert sur la grande avenue qui longe l’établissement de luxe. « Un convoi des FAR [Forces armées rwandaises, qui participaient au génocide, NDLR] nous a repéré·es, arrêté·es et mis·es à genoux, se rappelle-t-elle. Heureusement, un Casque bleu des Nations unies a vu la scène depuis l’entrée de l’hôtel. Il est venu vers ces militaires avec son arme brandie et j’en ai profité pour crier aux autres de courir vers l’hôtel… Voilà comment je m’en suis sortie. J’ai dormi dans un couloir de l’hôtel et, le lendemain, j’ai pu partir à Kabuga avec un convoi de la Minuar. »

Béatrice Kabuguza est une témoin clé. Si son récit de rescapée est tout aussi terrifiant que ceux des autres survivant⸱es, son histoire aurait dû être bien différente : en 1994, elle a 35 ans et est employée par la France depuis treize ans en tant que secrétaire du chef de la mission de coopération et d’action culturelle – Michel Cuingnet, à l’époque des faits. Comme les autres employé⸱es rwandais⸱es, elle a pourtant été abandonnée à son sort. D’origine tutsie, elle a miraculeusement échappé à la mort, contrairement à dix-sept de ses collègues. Certains d’entre eux étaient des ami⸱es très proches.





Un diplomate inexpérimenté et un récit remis en cause

Depuis trente ans, les raisons qui ont poussé la France à ne pas évacuer les employés locaux durant le génocide restent incertaines. Cette négligence est soulignée dans un recours contre l’État français déposé devant le Tribunal administratif, en avril 2023, par des associations, des rescapé⸱es et des familles de victimes, dont des ancien⸱nes employé⸱es du réseau diplomatique français. Des critiques visent aussi l’ancien ambassadeur de France Jean-Michel Marlaud. Ce dernier a publié un livre en décembre 2022, Dire l’indicible (L’Harmattan). Sur le sort des employé⸱es, qu’il balaye en deux pages, il réitère son argumentaire livré en 1998 devant la mission d’information parlementaire sur le Rwanda2, qui a enquêté sur la responsabilité de la France dans le génocide. Selon lui, les employés locaux étaient injoignables, il n’y avait pas de plans d’évacuation les concernant et il était dangereux de circuler dans Kigali pour les rechercher...



Lire la suite