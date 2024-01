La "liste des clients" d'Epstein a été publiée, il manque des noms ! (Off Guardian)

La liste des clients d’Epstein a été publiée.

Sauf que pas vraiment.

La réalité est qu’une quarantaine de documents judiciaires totalisant environ 1000 pages ont été descellés, ils contenaient de nombreux noms, y compris ceux des procureurs, des enquêteurs, des témoins au procès de Maxwell, des connaissances vagues et un certain nombre de personnes appelées « J Doe », ou une variante de celui-ci.

Plutôt qu’une « liste de clients », il s’agit simplement d’une liste de noms qui ont été mentionnés au procès de Maxwell et/ou qui ont peut-être interreagi avec Jeffrey Epstein à un titre ou à un autre.

Vous pouvez lire le PDF complet ici.

Ce n’est que le premier lot, d’autres documents sont attendus dans les prochains jours.

Comme pour toutes les nouvelles potentiellement de dernière heure, il a été couvert en détail par le Wall Street Journal, l'Associated Press, et The Independent et d’autres.

The Guardian rapporte que l’intérêt était si élevé que cela a fait planter le site Web.

Au cas où vous ne capteriez pas notre ton quelque peu cynique, notre Quick Take résume notre position sur la liste Epstein il y a quelques semaines :