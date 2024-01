La moitié d'un bataillon de l'armée israélienne a refusé de combattre à Gaza selon la radio hébraïque Kan Reshet Bet

Rapport : La moitié d'un bataillon de l'armée israélienne a refusé de combattre à Gaza Article originel : Report: Half of Israel army battalion refused to fight in Gaza Middle East Monitor, 18.01.24

Près de la moitié des soldats d'un bataillon de réserve de l'armée israélienne auraient refusé d'entrer dans la bande de Gaza assiégée et d'y participer aux combats, affirmant qu'ils n'ont pas reçu la formation adéquate pour le faire, a rapporté hier la radio hébraïque Kan Reshet Bet.

"Les combattants réservistes qui ont été appelés à s'entraîner avant la création de la brigade Hashomer (...) ont sévèrement critiqué les graves lacunes en matière d'équipement, de professionnalisme, le manque d'effectifs et surtout le fait qu'au milieu de l'entraînement, ils ont été informés qu'ils entraient dans la bande de Gaza sans avoir reçu l'entraînement requis", a déclaré la station.

"Au grand étonnement des combattants, le major général a annoncé qu'il avait été décidé de faire entrer le bataillon (...) dans la bande de Gaza sans préparation", a ajouté la chaîne.

"Nous avons reçu l'ordre de conscription [le mois dernier] et nous avons répondu. Ils nous ont dit que notre tâche serait de protéger les villes [israéliennes] [près de Gaza], mais après une semaine d'entraînement 'horrible', sans munitions et sans officiers, on nous a soudain donné l'ordre choquant d'entrer dans la bande de Gaza pour nettoyer des maisons", ont déclaré les soldats à la chaîne.

"Nous sommes tous des soldats de combat. Personnellement, j'étais dans la brigade Nahal, et le reste des soldats viennent d'anciennes brigades d'infanterie, mais nous n'avons pas effectué de missions de réserve depuis des années. On nous a donné des armes M16 qui ont été démontées entre nos mains, et il n'y avait pas de munitions pour l'entraînement. Nous avons ramassé des balles sur le sol.