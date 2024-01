La présence russe se renforce en Libye (El Watan)

La présence russe se renforce en Libye

Mondafrique, 9.01.24



Les observateurs internationaux n’ont attendu que quelques semaines pour avoir une réponse à leurs interrogations concernant le devenir des membres du groupe paramilitaire russe Wagner en Afrique, après la disparition fin août de leur leader Evgueni Prigojine.

Mourad Sellami, El Watan, 4 janvier 2024*

Vladimir Poutine a chargé l’un de ses fidèles, le vice-ministre de la Défense, Lounus-Bek Yevkourov, de cette gestion de la tête de pont de l’influence russe en Afrique.

Ce sera désormais le bataillon africain de l’armée russe, et il est présent notamment dans cinq pays, à savoir la Libye, le Mali, la Centrafrique, le Burkina et le Niger. Yevkourov n’a pas tardé à faire ressortir ce projet de contingent africain, relevant directement de l’armée russe et dont l’ossature est constituée par les anciens de Wagner.

Des appels à candidatures de «mercenaires» ont vite circulé sur les réseaux en Russie, avec des offres de paiements à l’étranger et en devises fortes, comme ce fut le cas avec Prigojine. Le vice-ministre russe s’est même régulièrement envolé depuis septembre dernier dans les pays concernés pour rassurer leurs dirigeants de la poursuite du soutien du Kremlin et examiner les perspectives futures de coopération.

Dans cette optique de renforcement de sa présence en Afrique subsaharienne, la Russie compte asseoir une logistique appropriée, aérienne et navale, à partir de l’est de la Libye...

