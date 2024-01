La Résistance de Gaza détruit plus de 20 véhicules israéliens, 2 officiers tués (Al Mayadeen)

L'armée d'occupation a également admis qu'il y avait eu un blessé grave dans les rangs de la brigade Nahal dans l'enveloppe de Gaza, juste à l'extérieur de la bande de Gaza. Bien que le porte-parole des FDI n'ait pas donné de détails sur les événements qui ont conduit à la blessure, les factions de la Résistance palestinienne ont régulièrement bombardé les colonies de l'enveloppe, ciblant des groupes de soldats israéliens et des positions de véhicules blindés.

En outre, le porte-parole de l'armée d'occupation a déclaré qu'un officier de la brigade Givati et un réserviste du bataillon de génie de combat de la brigade Nahal ont été gravement blessés dans le nord de la bande de Gaza.

Deux officiers, un sergent-chef servant dans le 7086e bataillon du génie de combat de la brigade Golani et un capitaine servant comme commandant d'équipe dans l'unité de reconnaissance de la brigade Givati, ont été tués par la Résistance palestinienne dans le centre et le sud de la bande de Gaza, respectivement.

Liste et analyse des opérations du 30 décembre

D'autre part, les factions de la Résistance ont repoussé sans relâche et efficacement l'invasion de l'occupation dans les zones du sud et du centre de la bande de Gaza. Khan Yunis et al-Bureij ont vu la part du lion des confrontations dans ces zones, où la Résistance a documenté ses stratégies efficaces qui ont coûté à l'occupation de lourdes pertes, évidentes dans un taux accru de pertes parmi les soldats de l'occupation.

Les combattants de la Résistance ont également affronté les forces d'occupation sur l'axe de Sheikh Aajlin, près de la côte de Gaza. La zone côtière est située au sud-ouest de la ville de Gaza, et quelques opérations annoncées par la Résistance indiquent sa capacité à mener des opérations derrière les lignes ennemies.